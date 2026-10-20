Tin mới vụ Vietjet lập hãng bay ở Australia

Nếu được cấp phép, Vietjet sẽ hoạt động tại Australia dưới tên Cherrie Air. Ảnh: VJC.

Theo The Sydney Morning Herald, Vietjet đã nộp hồ sơ lên Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA) để xin cấp chứng nhận khai thác hàng không (AOC), phục vụ kế hoạch thành lập hãng bay nội địa tại quốc gia này.

Theo kế hoạch, Cherrie Air có thể khai thác tối đa 10 máy bay Boeing 737, kết nối các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane. Đây là những thị trường có sự hiện diện của các hãng hàng không lớn như Qantas, Jetstar và Virgin Australia.

AOC là chứng nhận quan trọng để doanh nghiệp được phép khai thác vận tải hàng không thương mại. Vì vậy, việc CASA xem xét hồ sơ là một bước trong quá trình chuẩn bị để Cherrie Air tham gia thị trường hàng không nội địa Australia. Tuy nhiên, hãng vẫn cần hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi có thể chính thức khai thác.

Trước đó, một máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc sở hữu của Vietjet Aviation đã xuất hiện trong sổ đăng bạ máy bay Australia với số đăng ký VH-T8A. Máy bay được ghi nhận có liên quan đến đơn vị mang tên Cherrie Aviation tại Melbourne.

Thông tin này cho thấy kế hoạch của Vietjet tại Australia đã có những bước chuẩn bị liên quan đến đội bay và pháp nhân hoạt động. Dù vậy, việc đăng ký máy bay không đồng nghĩa hãng đã được cấp phép khai thác thương mại.

Vietjet hiện khai thác các đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với Australia, gồm những điểm đến như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth. Nếu được cấp phép hoạt động nội địa, Cherrie Air sẽ mở ra hướng tiếp cận mới của hãng tại thị trường hàng không Australia, bên cạnh mạng bay quốc tế hiện có.

Vietjet cũng dự kiến trở thành hãng hàng không quốc tế thứ ba khai thác các chuyến bay từ sân bay quốc tế Western Sydney, sau Air New Zealand và Singapore Airlines.

Hãng dự kiến bắt đầu khai thác đường bay từ Western Sydney đến TP.HCM vào ngày 10/1/2027, với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào thứ tư và chủ nhật.