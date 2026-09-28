Tin mới vụ vali chất đống 'chưa từng thấy' tại sân bay Thái Lan

Hành lý của hành khách chất đống tại sân bay Suvarnabhumi ngày 27/9. Ảnh: Suvarnabhumi Airport.

Trung tướng Adul Boonthamcharoen, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, cho biết đã nhận được báo cáo về tình trạng thiếu nhân sự tại sân bay Suvarnabhumi, cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng 25-30 km.

Lực lượng quân đội sau đó được điều động tới sân bay ngày 28/9 để hỗ trợ xử lý lượng hành lý tồn đọng. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ các hoạt động mặt đất, Bangkok Post đưa tin.

Tình trạng hành lý chậm được xử lý tại sân bay Suvarnabhumi, tỉnh Samut Prakan, bắt đầu từ ngày 26/9, sau khi Bangkok chịu ảnh hưởng của ngập lụt trên diện rộng. Giới chức Bangkok đã ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận.

Nước ngập tại nhiều khu vực khiến lượng lớn nhân viên mặt đất của hãng hàng không Thai Airways không thể tới sân bay làm việc. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho hay tình trạng này ảnh hưởng cả hành khách trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó có người phải chờ 4-6 tiếng để nhận hành lý.

Lực lượng không quân và nhân viên Thai Airways từ các bộ phận khác được điều chuyển tới hỗ trợ xử lý hành lý. Bộ trưởng Surasak đề xuất hãng xây dựng hệ thống đăng ký chuyển hành lý bằng mã QR để hành khách không phải tiếp tục chờ tại sân bay.

Quân đội Thái Lan xử lý khối lượng vali chất đống tại sân bay Suvarnabhumi ngày 28/9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Theo Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat, hành lý có thể được giao trong khoảng 3 ngày sau khi hành khách đăng ký.

Thai Airways phải chịu toàn bộ chi phí và thiệt hại phát sinh liên quan đến tình trạng chậm trả hành lý. Sân bay Thái Lan cũng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt nếu xác định nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ việc hãng vi phạm các điều kiện hoặc quy định.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan huy động lực lượng hỗ trợ sau nhiều ngày mưa lớn gây gián đoạn các chuyến bay và khiến một số hành khách bị mắc kẹt.

Trong khi Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang làm việc với các khách sạn và doanh nghiệp du lịch để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do chuyến bay chậm hoặc lỡ chuyến.

Hành lý của hành khách chất đống tại sân bay Suvarnabhumi ngày 27/9. Ảnh: Suvarnabhumi Airport.

Tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa ở Bangkok nhưng năm nay lượng mưa cao hơn bình thường, theo số liệu từ Sở Thoát nước và Hệ thống cống rãnh của Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA).

Nguyên nhân chính của thời tiết bất ổn là do hệ thống áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng Trung bộ, Bangkok và các tỉnh lân cận. Gió mùa Tây Nam trên biển Andaman, miền Nam và vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên. Lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến 27/9 trên toàn quốc.

Mực nước bắt đầu ổn định vào khoảng giữa trưa 26/9 nhờ các trạm bơm của thành phố hoạt động hết công suất, bơm ra tổng cộng 1.200 mét khối mỗi giây. Thống đốc Bangkok trấn an người dân sẽ không có sự lặp lại thảm họa lũ lụt năm 2011 và "không cần phải hoảng loạn", khi một số người vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.

Đường phố Bangkok chìm trong biển nước sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập sâu trong ngày 26/9, ôtô chìm một phần, người dân phải lội qua dòng nước có nơi cao tới thắt lưng.