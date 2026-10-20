Tin mới vụ nghi ngộ độc khí clo ở Hà Nội

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội thông tin về vụ rò rỉ khí Clo khiến khoảng 40 người bị nhiễm độc.

Qua nắm bắt thông tin, công an xác định đống phế liệu của ông Nguyễn Hữu Đ. (SN 1979, trú tại xóm Đình Tổ, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) bị rò rỉ khí Clo. Trong số khoảng 40 người bị nhiễm độc, 38 người là hàng xóm sống quanh khu vực, đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Hai nạn nhân còn lại là ông N.H.T. (SN 1976, trú tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) và ông N.V.L. (SN 1989, quê quán xã Giao Minh, Ninh Bình) nhiễm độc nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lúc 14h42 cùng ngày, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về thông tin sự cố, tai nạn giao thông xảy ra trên địa phận thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 14h48, lực lượng và phương tiện của đơn vị đến hiện trường vụ rò rỉ khí.

Khi đến nơi, chỉ huy của đơn vị tổ chức một tổ trinh sát, trinh sát hiện trường nhận thấy còn khí Clo. Cán bộ, chiến sĩ triển khai hoạt động phun nước làm loãng không khí.

Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường để xử lý môi trường nơi xảy ra sự cố.

Tối 19/10, tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, TP Hà Nội, Quàng Văn Bình, 25 tuổi, quê Tuyên Quang, cho biết "bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy đau hết lưng". Bình là một trong 40 nạn nhân vụ ngộ độc khí clo ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, vào sáng cùng ngày.

Khoảng 6h, khi vẫn đang trong cơn ngái ngủ do phải làm việc xuyên đêm tại một công trường xây dựng quy mô lớn ở xã Thượng Phúc, Bình bật dậy khi nghe tiếng nổ lớn, không khí xung quanh xuất hiện mùi lạ bất thường. Lúc đầu mùi chỉ thoảng qua, nhưng sau khoảng một tiếng thì nồng nặc. Bình và bốn người trong phòng trọ cảm thấy khó thở.

Chạy ra khỏi phòng trọ, Bình thấy làn khói màu vàng bao phủ cả khu vực. Ngực tức, cổ họng đau rát, Bình cũng như mọi người không thể xác định mùi khủng khiếp phát ra từ đâu, chỉ biết cố chạy ra đường lớn cách phòng trọ vài chục mét để gọi taxi tới Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Bệnh viện cách phòng trọ khoảng 10 km, khi tới nơi Bình ngất xỉu, đến 14h cùng ngày mới tỉnh lại và phải thở oxy. Lúc này anh mới biết làn khói màu vàng là clo, phát ra từ khu thu mua phế liệu cách phòng trọ chừng 80 m.

Thuê trọ cách vị trí rò rỉ khoảng 50 m, anh Lương Vũ Sử, 40 tuổi, quê Ninh Bình, cho biết đang ngủ thấy ngực như có người đè. Tưởng bạn gác chân lên mình, anh quay sang quát, không ngờ bạn cũng bị như mình. Cả hai chạy vào nhà vệ sinh, nhưng mùi nồng nặc không hết.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ ai đốt thứ gì đó, không thể thở được, hít bằng mũi thì rát, còn bằng miệng thì cổ đau nhức", anh Sử chia sẻ.

Chạy ra ngoài, thấy cả đoạn ngõ bị bao phủ bởi màu vàng nhạt, anh Sử và bạn phải chạy ngược lại, băng qua vườn nhà hàng xóm tìm lối ra đường lớn. "Cả quãng đường cảm tưởng như không thể hít được chút oxy nào", anh nói. Cả hai sau đó được công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Sau sự cố nghi ngộ độc khí clo ở xã Thượng Phúc, 3 thành viên trong gia đình bà L.T.V phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Bà L.T.V (xã Thượng Phúc, Hà Nội). Ảnh: Sóng Hữu

Bà V cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 7h, thời điểm này bà không có ở nhà.

Đến khoảng 7h15, bà trở về thì thấy không khí xung quanh khu vực xuất hiện mùi lạ bất thường.

Lúc này, chồng bà V đã hít phải khí độc, nôn khan liên tục khi hít phải mùi lạ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Còn bà V gấp rút chở con gái cùng cháu đến nhà người thân.

Lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng, sáng cùng ngày, gia đình bà V đã đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín thăm khám.

"4 người đi khám thì 3 người ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe. Còn tôi thấy sức khỏe không vấn đề gì nên xin về trông nom nhà cửa, buôn bán" - bà V nói.

Theo chia sẻ của bà, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra sự việc phải nhập viện điều trị, trong số này có gia đình 15 người.

Ngoài ra, có cặp vợ chồng là công nhân đi làm từ 4 giờ sáng, nên không bị ảnh hưởng bởi vụ việc.