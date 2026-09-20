Tin mới vụ hành khách bị trói bằng băng keo trên máy bay

Layne Arthur Lundeen bị khống chế và cố định vào ghế bằng băng keo trong chuyến bay của American Airlines ngày 3/9. Ảnh: Richard O'Lenick.

Tại phiên điều trần ngày 4/9, Layne Lundeen, 67 tuổi, cho biết ông không nhớ những gì đã xảy ra trên chuyến bay của American Airlines một ngày trước đó, theo The Guardian.

“Tôi không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra”, Lundeen nói.

Khi được đọc cáo trạng, người đàn ông 67 tuổi tỏ ra bất ngờ trước cáo buộc hành hung một cảnh sát. “Tôi đã hành hung một sĩ quan cảnh sát? Cáo trạng ghi như vậy sao? Tôi không có kính”, ông hỏi lại.

Trước đó, ngày 3/9, Lundeen là hành khách trên chuyến bay 618 của American Airlines từ Dallas (Texas) đến Newark (New Jersey, Mỹ). Ông ngồi ở khoang hạng nhất và bị cáo buộc gây rối, sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính và xúc phạm những người xung quanh.

Juan Mejia, cựu nhân viên thực thi pháp luật và là một trong những hành khách tham gia khống chế Lundeen, kể với ABC rằng người đàn ông này đã có những lời lẽ xúc phạm nhân viên American Airlines và các hành khách khác, trong đó có phát ngôn phân biệt chủng tộc, tục tĩu và xúc phạm phụ nữ.

Tình hình trở nên căng thẳng khi Lundeen bị cáo buộc tìm cách đánh người ngồi cạnh và một phụ nữ cố gắng can thiệp.

Một số hành khách sau đó cùng nhau khống chế Lundeen, sử dụng dây rút và băng keo để giữ ông trên ghế. Richard O'Lenick, một trong những người tham gia, cho biết biện pháp này hạn chế khả năng di chuyển của Lundeen nhưng ông vẫn tiếp tục chống cự và tìm cách đứng dậy.

Sự cố khiến chuyến bay phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall. Sau khi máy bay tiếp đất, Lundeen bị lực lượng chức năng bắt giữ với các cáo buộc hành hung cấp độ hai và gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, American Airlines lên tiếng cho biết an toàn và an ninh của hành khách, nhân viên là ưu tiên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh hãng không dung thứ cho hành vi bạo lực.

Vụ việc cũng ảnh hưởng đến công việc của Lundeen. Long Realty, công ty bất động sản tại Tucson, Arizona, thông báo chấm dứt quan hệ với ông ngay sau khi biết về các cáo buộc. Công ty cho biết Lundeen hiện không còn liên kết hoặc được phép đại diện cho doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào.