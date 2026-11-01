Tin mới vụ du khách rơi khỏi xích đu vách núi tử vong ở Trung Quốc

Hình ảnh cho thấy du khách được nhân viên an toàn giúp đỡ lên xích đu chỉ vài giây trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 31/10, chính quyền thành phố Hoa Dinh, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), công bố kết quả điều tra vụ nữ du khách rơi khỏi trò chơi xích đu mạo hiểm tại khu du lịch thác Mã Lưu Nham (Maliuyan), xảy ra hồi tháng 5. Đồng thời làm rõ thêm các sai phạm của doanh nghiệp, trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý và hướng xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan, theo Tân Hoa Xã.

Báo cáo xác định đây là vụ tai nạn có trách nhiệm liên quan đến an toàn sản xuất, xuất phát từ nhiều sai phạm của đơn vị vận hành, sự thiếu chặt chẽ trong quản lý và những lỗ hổng trong công tác giám sát của chính quyền địa phương.

Cụ thể, doanh nghiệp trực tiếp vận hành trò chơi đã bố trí nhân viên chưa hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo an toàn, không đánh giá và kiểm soát hiệu quả các nguy cơ có thể xảy ra. Đơn vị này cũng không bố trí nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý an toàn.

Đáng chú ý, khu vực trò chơi không được trang bị đầy đủ biện pháp ngăn ngừa du khách rơi ngoài ý muốn. Hệ thống thiết bị thiếu cơ chế khóa liên động chống nhả dây sai thời điểm, trong khi quy trình vận hành chưa quy định đầy đủ việc xác nhận điều kiện thả người, kiểm tra chéo giữa nhân viên và xử lý tình huống khẩn cấp.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện những bất cập trong việc phân định trách nhiệm giữa các doanh nghiệp liên quan. Đơn vị quản lý khu du lịch và công ty trực tiếp khai thác trò chơi không ký thỏa thuận riêng về quản lý an toàn, đồng thời thiếu cơ chế phối hợp và kiểm tra định kỳ.

Biển chỉ dẫn được lắp đặt bên đường trong khu du lịch thác Maliuyan. Ảnh: The Paper.

Về phía cơ quan quản lý, các cuộc kiểm tra trước đó chưa đi sâu vào hoạt động thực tế tại khu vực vận hành xích đu. Những vấn đề liên quan đến đào tạo nhân viên, quy trình thao tác và kiểm soát rủi ro vì thế không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Báo cáo cũng làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do nhân viên điều khiển không thực hiện đúng quy trình thao tác dây nhả, khiến bộ phận móc giữ mở ra khi du khách chưa đến vị trí thả theo thiết kế.

Cụ thể, trong lúc hệ thống đưa du khách ra khỏi sàn thao tác, nhân viên đã buông một tay nhưng vẫn giữ dây nhả bằng tay còn lại. Sợi dây bị kéo căng, tạo lực tác động ngược làm hai móc giữ lần lượt mở sớm. Du khách bất ngờ rơi xuống, va vào vách đá cạnh thác nước.

Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy dây đai an toàn, các sợi dây và bộ phận móc giữ không bị đứt gãy. Điều này cho thấy sự cố xuất phát từ thao tác vận hành không đúng quy trình, thay vì dây an toàn bị đứt như một số thông tin ban đầu.

Đến nay, hai người chịu trách nhiệm trực tiếp, gồm người phụ trách hiện trường và nhân viên điều khiển dây nhả, đã được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý do có dấu hiệu vi phạm hình sự. Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cán bộ công quyền cũng được chuyển cho cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát. Những doanh nghiệp cùng cá nhân liên quan khác bị kiến nghị xử phạt hành chính theo quy định.

Cảnh quay ghi lại một trò chơi mạo hiểm tại Công viên rừng quốc gia Long Loan Đàm Chiết Giang, Trung Quốc, tháng 2/2025. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, khoảng 16h16 ngày 3/5, một nữ du khách họ Lưu gặp nạn khi tham gia trò xích đu mạo hiểm tại khu du lịch Mã Lưu Nham, thị trấn Khê Khẩu, thành phố Hoa Dinh. Trò chơi được thiết kế để đưa người tham gia đu qua không gian phía trước thác nước, với độ cao hoạt động hơn 160 m và cung dao động tối đa khoảng 300 m.

Dự án chính thức khai thác từ tháng 3/2026, chỉ khoảng hai tháng trước khi xảy ra tai nạn. Video lan truyền trên mạng xã hội thời điểm đó ghi lại cảnh nữ du khách mặc đồ bảo hộ, đứng tại khu vực chuẩn bị trước khi bị rơi. Những người có mặt liên tục hô hoán rằng dây chưa được buộc chặt.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác nhận thiết bị bảo hộ trên người nạn nhân đã được buộc đúng cách. Sự cố xảy ra do cơ cấu nhả dây hoạt động trước thời điểm quy định.

Sau cú rơi, nạn nhân va vào vách đá và được nhân viên đưa xuống mặt đất để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ tai nạn gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ.

Ngày 5/5, chính quyền địa phương thông báo đóng cửa khu du lịch để chấn chỉnh hoạt động, đồng thời thành lập tổ điều tra làm rõ nguyên nhân.