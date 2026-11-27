Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 27/11, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) và công tác lọc ảo nhóm phía nam năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch năm 2027.

Cụ thể, năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức hai đợt thi V-ACT trước kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và giữ ổn định cấu trúc đề thi nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

Theo kế hoạch dự kiến, đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22/1 đến 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3 và công bố kết quả ngày 10/4/2027.

Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12/4 đến 22/4/2027, tổ chức thi ngày 23/5 và công bố kết quả ngày 5/6/2027.

Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro cũng sẽ được tăng cường.

Đơn vị đồng thời tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi. Qua đó, các cơ sở giáo dục có thêm cơ sở sử dụng kết quả V-ACT để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành và chương trình đào tạo.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận 308.877 lượt đăng ký của 197.107 thí sinh đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này, 193.802 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%.

Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, trải dài từ Huế đến Cà Mau. Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết công tác tổ chức tiếp tục được chuẩn hóa thông qua tập huấn, sát hạch nghiệp vụ, áp dụng bảng kiểm và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật kỳ thi.

Việc sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID, cùng các chính sách miễn, giảm lệ phí thi, cũng được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh.

Theo đánh giá của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm thi năm 2026 có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Kết quả giữa hai đợt thi có tương quan thuận mạnh, cho thấy tính ổn định của bài thi.

Cũng trong năm 2026,120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào Đại học Quốc gia TP.HCM, 90,97% từng tham dự kỳ thi V-ACT, bao gồm cả những sinh viên sử dụng và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.