Tin mới nhất vụ xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng ở Đắk Lắk

Xác định 11 công trình nhà ở tại khu vực vi phạm

Liên quan bài viết “Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số” đăng trên Tiền Phong ngày 30/9, UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) đã có văn bản phản hồi.

Cụ thể, văn bản thể hiện, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Hòa Hiệp đã chỉ đạo rà soát hồ sơ địa chính lưu trữ, kiểm tra hiện trạng và xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất tại khu phố Phú Hòa.

Qua đối chiếu hồ sơ, theo bản đồ đo đạc năm 1995, khu vực phản ánh thuộc thửa đất số 676, tờ bản đồ số 19-C, diện tích 11.494m², loại đất rừng trồng. Đến bản đồ đo đạc năm 2010, vị trí này thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 32, diện tích 9.464m², loại đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác), tên đăng ký Nguyễn Văn Thông.

Về nguồn gốc đất, UBND phường cho biết khu vực này thuộc diện tích do UBND huyện Tuy Hòa (cũ) giao cho ông Trần Văn Bi sản xuất lâm nghiệp theo Quyết định số 73/UB ngày 4/3/1994, với diện tích 0,525ha và được Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Hòa (cũ) cấp Sổ Lâm bạ số 49.

Nhà, đường bê tông kiên cố "mọc" trên đất rừng trồng.

Ngày 4/9/2026, UBND phường đã làm việc với ông Trần Văn Bi, vợ là bà Trương Thị Phận và bà Trần Thị Thùy Vân (em gái ông Bi) để xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và thời điểm xây dựng nhà ở.

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ từ thời kỳ UBND phường Hòa Hiệp Trung (cũ), địa phương xác định khu vực trên có 11 nhà ở, trong đó 10 công trình được xây dựng trước ngày 1/7/2025.

Đáng chú ý, trong số 11 công trình nói trên, chỉ có 3 trường hợp được UBND phường Hòa Hiệp Trung (cũ) lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, còn lại chưa xử lý.

Ban hành 9 quyết định xử phạt

Từ kết quả xác minh, UBND phường Hòa Hiệp lập biên bản và ban hành 9 quyết định xử lý vi phạm hành chính, gồm 8 trường hợp xây dựng nhà ở và 1 trường hợp làm đường bê tông trái phép.

Đối với các trường hợp đã bị xử lý trước đây, ngày 6/10/2026, UBND phường ban hành 2 thông báo yêu cầu hộ ông Trà Trọng Ngưỡng và hộ ông Lê Đức Sơn khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 12/10.

Tiếp đó, ngày 7/10, địa phương ban hành 8 thông báo yêu cầu các hộ dân vi phạm còn lại khẩn trương chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đến ngày 12/10, UBND phường tiếp tục ban hành 10 thông báo lần 2, yêu cầu các hộ dân khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 17/10. Theo địa phương, toàn bộ các thông báo đã được giao trực tiếp đến từng hộ dân.

Cùng với việc xử lý các công trình vi phạm, ngày 1/10, UBND phường ban hành Thông báo số 659/TB-UBND về việc cấm xây dựng công trình, nhà ở trái phép, không phép và cấm thực hiện các giao dịch mua bán bằng giấy viết tay; đồng thời tổ chức cắm biển thông báo công khai tại khu vực vi phạm.

UBND phường cũng ban hành công văn, đề nghị Điện lực Đông Hòa rà soát hợp đồng mua bán điện đối với các hộ dân vi phạm. Ngày 6/10, Điện lực Đông Hòa ban hành công văn, yêu cầu các hộ dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước ngày 21/10; quá thời hạn này, đơn vị sẽ tạm ngừng cung cấp điện và thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 7/10 về tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo phương án, trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, phường sẽ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

UBND phường Hoà Hiệp đã ban hành các quyết định xử phạt, buộc khắc phục hậu quả.

Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ qua nhiều thời kỳ

Không chỉ tập trung xử lý các công trình vi phạm, UBND phường Hòa Hiệp cho biết đang rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực này từ năm 2022 đến nay để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường tại Công văn số 1095-CV/ĐU ngày 1/10/2026 về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý và báo cáo vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất rừng trồng.

Theo UBND phường, vụ việc kéo dài qua nhiều giai đoạn, liên quan đến nhiều cán bộ, công chức từng được phân công phụ trách địa bàn, trong đó có trường hợp đã nghỉ thôi việc. Do đó, việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu và xác minh trách nhiệm cần được thực hiện thận trọng, khách quan, bảo đảm đầy đủ căn cứ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương sẽ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót và xem xét, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND phường Hòa Hiệp cho biết sẽ tổng rà soát việc cấp, quản lý và sử dụng Sổ Lâm bạ trên toàn địa bàn. Bộ phận địa chính được giao chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ giao đất lâm nghiệp, xác định chính xác ranh giới, diện tích, chủ sử dụng và những biến động pháp lý qua các thời kỳ. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô mua bán bằng giấy viết tay trái quy định.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, UBND phường nhìn nhận một số hộ dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng mua đất ở có đầy đủ giấy tờ pháp lý nên lựa chọn những thửa đất giá thấp, vay mượn tiền để xây dựng nhà cấp 4 làm nơi ở.

Theo địa phương, qua quá trình làm việc, nhiều hộ dân nhận thức được việc làm của mình không đúng quy định, bày tỏ chấp hành việc xử phạt nhưng mong muốn cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh thực tế của từng gia đình.

Trên cơ sở đó, UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để có hướng xử lý toàn diện, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, vừa giải quyết phù hợp các vấn đề an sinh chính đáng của người dân.

UBND phường Hòa Hiệp khẳng định quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; việc xử lý vi phạm được thực hiện trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, kiên quyết, khách quan, không né tránh và không hợp thức hóa sai phạm.

Liên quan đến bài viết trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp để kiểm tra toàn diện. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đo đạc các công trình vi phạm, rà soát hồ sơ pháp lý, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương qua các thời kỳ, từ năm 2022 đến nay.

Tuấn Nguyễn