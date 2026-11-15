Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc đón đợt không khí lạnh

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón không khí lạnh

Miền Bắc đang bước vào những ngày tăng nhiệt, thời tiết nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới dự báo tràn xuống từ khoảng ngày 18/11. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa rào, giông rải rác, khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Vậy khi nào không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và nhiệt độ sẽ giảm sâu đến mức nào?

Theo dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới có nhiều biến động. Bắc Bộ, trời có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đáng chú ý, từ ngày 15-17/11, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ. Tuy nhiên, khoảng ngày 18/11, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Dự báo từ khoảng ngày 18-19/11, thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Dự báo thời tiết miền Bắc tăng nhiệt độ trước khi không khí lạnh về. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt hôm 9/11 nên gió sẽ không rít kéo dài, nhiệt độ cũng không giảm sâu. Trời sẽ lạnh vào ban ngày khoảng 21-25 độ, đêm và sáng sớm chuyển rét 15-20 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ.

Tại khu vực Trung Bộ, những ngày tới, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi. Riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 19/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào rải rác, một số nơi có giông. Khoảng từ ngày 19-20/11, mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xa hơn, từ nay đến khoảng giữa ngày 10/12/2026, cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN), có nơi cao hơn, theo Vietnamnet.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong khoảng 1-2 tuần đầu của thời kỳ dự báo, sau đó có xu hướng yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết ngày 15/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Dự báo thời tiết có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.