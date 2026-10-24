Tin mới nhất về sức khoẻ 7 bệnh nhân ngộ độc khí clo ở Hà Nội

Ngày 24/10, thông tin từ BV Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nam 50 tuổi, người bệnh nặng nhất trong vụ ngộ độc khí clo, đang được điều trị tích cực và hỗ trợ bằng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO). Tình trạng lâm sàng đã cải thiện, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi và hỗ trợ chuyên sâu.

Trong 6 bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, tất cả đã cai được các biện pháp hỗ trợ hô hấp, có thể tự thở và sức khỏe cơ bản ổn định.

Bệnh nhân ngộ độc khí clo đang được điều trị tích cực tại BỆnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cho biết, dù tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã cải thiện, nguy cơ xuất hiện biến chứng muộn sau ngộ độc khí clo vẫn cần được lưu ý. Vì vậy, các trường hợp tiếp tục được theo dõi sát để phát hiện và xử trí kịp thời những diễn biến bất thường.

Bình khí clo khiến 42 người ngộ độc. Ảnh: BVCC.

Nếu sức khoẻ tiến triển thuận lợi, dự kiến 6/7 bệnh nhân có thể được kết thúc điều trị trong thời gian tới.

Như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư, khiến khí độc phát tán ra môi trường. Nhiều người xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực, khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, tổ chức cấp cứu, phân loại và chuyển các bệnh nhân nặng đến cơ sở y tế tuyến chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn khẩn, huy động nhiều chuyên khoa để điều trị cho 7 bệnh nhân, trong đó có những trường hợp tổn thương phổi cấp, suy hô hấp nghiêm trọng và bỏng giác mạc. Các chuyên gia cảnh báo, tổn thương do khí clo có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt. Người bị phơi nhiễm cần được theo dõi y tế để phát hiện sớm các biến chứng đường hô hấp, phổi và thị lực.