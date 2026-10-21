Tin mới nhất về siêu bão Champi: Mạnh nhất năm 2026, không đi vào Biển Đông

Siêu bão Champi mạnh nhất Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 21/10, siêu bão Champi có vị trí khoảng 18,1 độ vĩ Bắc, 130,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/h, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống 900hPa. Với cường độ này, bão tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Nguồn: NCHMF

Các số liệu phân tích hiện nay cho thấy Champi là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy Champi có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh, tổ chức tốt. Mắt bão rộng khoảng 80km, rõ nét và khá đối xứng.

Champi có thể gây gió mạnh, sóng lớn ở phía Bắc Biển Đông

Theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700hPa, Champi hiện nằm ở phía tây nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, Champi vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Nguồn: NCHMF

Từ ngày 22/10, bão có xu hướng chuyển dần sang hướng tây bắc. Khi di chuyển lên phía bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, so với các phiên dự báo trong 2 ngày qua, nhận định mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi.

Cụ thể, bão ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), bão Champi được dự báo giảm cường độ xuống cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng đông bắc, di chuyển về phía Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, cường độ dự báo còn cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi được dự báo không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ mạnh cấp 16-17 và bán kính ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía tây của bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, kèm sóng biển cao 2-4m ở khu vực đông bắc vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.