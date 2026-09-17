Tin mới nhất về mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Chuyên gia nhận định về tình hình mưa lớn ở miền Bắc, miền Trung trong những ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc, miền Trung

Dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, trong những ngày qua, mưa lớn đã xuất hiện trên nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc.

Ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía Tây gây hội tụ mạnh. Vì vậy, trung du và đồng bằng Bắc Bộ bao gồm các tỉnh, thành như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên sẽ tiếp tục có mưa lớn.

Mưa có thể đạt ngưỡng 40-80mm, có nơi trên 150mm. Mưa tập trung vào đêm 17/9 đến sáng 18/9 là chính. Từ chiều 18/9, mưa có khả năng giảm dần.

Với các khu vực khác của Bắc Bộ, mưa dông diễn ra ở diện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Những ngày qua, miền Bắc, miền Trung liên tục hứng mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu.

Cũng theo Dự báo viên Phương Chi, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng kéo dài hơn và mở rộng hơn về phía Nam.

Cụ thể, tại khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, mưa tập trung từ đêm 17 đến ngày 18/9, lượng mưa có thể đạt ngưỡng 50-100mm, có nơi trên 180mm.

Từ đêm 18/9, mưa lớn ở Thanh Hoá xu hướng giảm dần, tuy nhiên khu vực Nghệ An vẫn còn mưa và khả năng kéo dài về phía Nam đến khu vực TP Huế. Mưa trong đêm 18 đến ngày 19/9 ở khu vực này có thể phổ biến ở ngưỡng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khoảng đêm 19/9 đến ngày 20/9, mưa ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có xu hướng giảm hơn và thu hẹp lại, từ khu vực Hà Tĩnh đến TP Huế, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng trên các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt nhỏ trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai, Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, tập trung lúc đêm và sáng, sau mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội tạnh ráo trở lại sau chuỗi ngày mưa như trút gây ngập tứ bề, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng tăng.

Cụ thể, ngày 19/9, khu vực này có mưa rào, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30°C, nhiệt độ thấp nhất 25°C. Sang ngày 20/9, nhiệt độ Hà Nội cao nhất tăng nhẹ lên mức 31°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 25°C, trời mưa rào và dông.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Từ 21-27/9, khu vực này tạnh ráo, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 33°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C.