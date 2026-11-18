Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 22-25 độ.

Trên đất liền khoảng trưa 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió: chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ: từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết trên biển từ chiều và tối 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo 4 tỉnh thành mưa to nhất do không khí lạnh, có nơi trên 250mm/đợt

Theo dự báo thời tiết từ khoảng chiều và đêm 19/11, khu vực trọng tâm mưa lớn do không khí lạnh là từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có nơi trên 250mm/đợt.

Hôm nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây mưa dông ở Bắc Bộ, Trung Bộ.

Ngày và đêm 18/11, dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ở Bắc Bộ, mưa tập trung vào thời gian ban ngày, đêm có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt, theo Lao Động.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 18/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiều mây, trưa chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Trúc Chi (t/h)