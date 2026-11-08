Tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh và cảnh báo mưa trên 700mm ở miền Trung

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, khối không khí lạnh mạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm nay 8/11, không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Ở vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C.

Tại Hà Nội, tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực này. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 9/11, Hà Nội trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tin mưa lớn diện rộng ở miền Trung

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay (8/11), đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 0h giờ đến 8 giờ ngày 8/11 có nơi trên 90mm như các trạm Hải Đường (Ninh Bình) 109,8mm; Hương Sơn (TP Hà Nội) 90,8mm…

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam tỉnh Nghệ An mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa dao động 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 9/11, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 80-180mm, có nơi trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm.

Miền Trung bước vào đợt mưa trắng trời. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 8/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 10/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 200mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 60-120mm, cục bộ trên 180mm.

Đợt mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Như vậy, tổng lượng mưa tính từ đêm 8/11 đến ngày 9/11 ở khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Từ đêm 08/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 700mm; phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.