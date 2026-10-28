Tin mẹo ăn mía chữa tiểu đường, người đàn ông 66 tuổi tê người, nói khó

Tin lời mách ăn mía có thể chữa tiểu đường, người đàn ông 66 tuổi ở Phú Thọ duy trì thói quen ăn một cây mỗi ngày. Khi đi khám, đường huyết của bệnh nhân lên tới 18 mmol/L, kèm biểu hiện tê người, nói khó khiến gia đình lo ngại đột quỵ.

Ăn mía chữa tiểu đường, người bệnh đối mặt nguy cơ tăng đường huyết

Trao đổi với phóng viên Gia đình Việt Nam, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bệnh nhân nam 66 tuổi ở Phú Thọ có tiền sử đái tháo đường nhiều năm và trước đó duy trì điều trị tại địa phương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi nghe thông tin trên mạng xã hội cho rằng ăn mía, uống nước mía có thể chữa bệnh tiểu đường, người đàn ông đã thay đổi thói quen ăn uống, ngày nào cũng ăn một cây mía.

Khi đến khám, đường huyết của bệnh nhân được ghi nhận ở mức 18 mmol/L. Người bệnh còn có biểu hiện tê người, nói khó, khiến gia đình lo ngại nguy cơ đột quỵ.

Một cây mía nặng khoảng 120-180 g được ước tính có thể chứa lượng đường tương đương khoảng 24-36 thìa cà phê (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ, mía chứa lượng đường đáng kể, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị đái tháo đường. Việc ăn mía hoặc uống nước mía thường xuyên, nhất là với lượng lớn, có thể khiến người bệnh khó kiểm soát đường huyết.

“Một cây mía nặng khoảng 120-180g được ước tính chứa lượng đường tương đương 24-36 thìa cà phê, tùy loại mía và cách tính”, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết.

Người mắc đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường và carbohydrate trong khẩu phần ăn, tuân thủ phác đồ điều trị, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ dinh dưỡng. Việc tự ý áp dụng các mẹo chữa bệnh chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh không được kiểm soát tốt.

Đáng lưu ý, biểu hiện nói khó, tê yếu xuất hiện đột ngột có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Người bệnh cần được cấp cứu kịp thời, không nên chủ quan cho rằng triệu chứng chỉ do đường huyết tăng hoặc tự theo dõi tại nhà.

6 dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường

Đái tháo đường có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt, bệnh có thể gây biến chứng ở tim, thận, mắt, mạch máu và hệ thần kinh.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), năm 2021, thế giới có khoảng 537 triệu người trưởng thành từ 20-79 tuổi mắc bệnh. Con số này được dự báo tăng lên 783 triệu người vào năm 2045.

Đái tháo đường có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm (Ảnh minh họa)

Người dân nên lưu ý 6 dấu hiệu có thể cảnh báo đái tháo đường:

- Khát nước liên tục: Thường xuyên khát, uống nhiều nước hơn bình thường.

- Đi tiểu nhiều: Đặc biệt là tiểu đêm, phải thức giấc nhiều lần.

- Ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân: Giảm cân không rõ nguyên nhân dù ăn uống bình thường hoặc nhiều hơn.

- Mệt mỏi kéo dài: Thường xuyên uể oải, thiếu năng lượng, khó tập trung.

- Vết thương lâu lành: Dễ nhiễm trùng, vết thương kéo dài không khỏi.

- Nhìn mờ: Thị lực thay đổi bất thường, nhìn mờ kéo dài hoặc tái diễn.

Những biểu hiện trên không đồng nghĩa chắc chắn người bệnh mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu, người dân nên đi khám và kiểm tra đường huyết để xác định nguyên nhân.

Người thừa cân, béo phì, ít vận động, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có người thân mắc đái tháo đường cần chú ý sàng lọc. Người từ 35 tuổi trở lên cũng nên chủ động kiểm tra, nhất là khi có thêm yếu tố nguy cơ.

Các chuyên gia khuyến cáo, người mắc đái tháo đường cần dùng thuốc theo chỉ định, duy trì chế độ ăn uống phù hợp, vận động thường xuyên và theo dõi đường huyết. Không tự ý bỏ thuốc hay thay thế điều trị y tế bằng các phương pháp truyền miệng.