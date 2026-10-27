Tin lời mách trên mạng, người đàn ông 66 tuổi ăn 1 cây mía mỗi ngày, bị tê người, nói khó khiến gia đình tưởng đột quỵ

Mía ngọt có thể trở thành “cái bẫy” với người mắc tiểu đường

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về ca bệnh, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, trước đó duy trì điều trị tại Phú Thọ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi nghe thông tin trên mạng xã hội cho rằng ăn mía, uống nước mía có thể chữa tiểu đường, người bệnh đã thay đổi thói quen ăn uống, ngày nào cũng ăn một cây mía.

Khi đến khám, đường huyết của bệnh nhân được ghi nhận ở mức 18 mmol/L. Người bệnh có biểu hiện tê người, nói khó, khiến gia đình lo ngại nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia, mía chứa lượng đường đáng kể, không có tác dụng thay thế thuốc điều trị đái tháo đường. Việc ăn mía hoặc uống nước mía thường xuyên, nhất là với lượng lớn, có thể khiến người bệnh khó kiểm soát đường huyết.

Một cây mía nặng khoảng 120-180 g được ước tính có thể chứa lượng đường tương đương khoảng 24-36 thìa cà phê. Ảnh: Pexels

"Một cây mía nặng khoảng 120-180 g được ước tính chứa lượng đường tương đương 24-36 thìa cà phê, tùy loại mía và cách tính. Vì vậy, người mắc đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường và carbohydrate nạp vào cơ thể, tuân thủ phác đồ điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống", bác sĩ Mạnh cho biết thêm.

Đặc biệt, biểu hiện nói khó, tê yếu xuất hiện đột ngột không nên bị xem nhẹ. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức. Không nên tự cho rằng các triệu chứng chỉ do đường huyết tăng hoặc chờ theo dõi tại nhà.

Đái tháo đường có thể âm thầm gây biến chứng

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), năm 2021, toàn cầu có khoảng 537 triệu người trưởng thành từ 20-79 tuổi sống chung với bệnh đái tháo đường. Con số này được dự báo tăng lên 783 triệu người vào năm 2045.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 6-7% dân số trưởng thành mắc bệnh, tương đương gần 7 triệu người. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chưa được chẩn đoán, khiến người bệnh có thể sống chung với tình trạng tăng đường huyết kéo dài mà không được điều trị, làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim mạch, thận, thần kinh và nhiều cơ quan khác.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một số người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng ở mắt, thận, tim mạch hoặc hệ thần kinh.

BSCKI Nguyễn Xuân Nghĩa, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An – GĐ2, cho hay cách nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động kiểm tra đường huyết có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, chẩn đoán và kiểm soát bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng.

6 dấu hiệu cần lưu ý gồm:

Thứ nhất, khát nước liên tục, uống nhiều hơn bình thường. Đường huyết tăng cao khiến cơ thể đào thải nhiều nước qua nước tiểu, dẫn đến mất nước và cảm giác khát thường xuyên.

Thứ hai, đi tiểu nhiều, đặc biệt vào ban đêm. Tình trạng thường xuyên đi tiểu nhiều lần trong ngày hoặc phải thức giấc nhiều lần ban đêm để đi tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng cao.

Thứ ba, ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân. Khi cơ thể không sử dụng glucose hiệu quả để tạo năng lượng, người bệnh có thể sụt cân không rõ nguyên nhân dù ăn uống bình thường hoặc ăn nhiều hơn.

Thứ tư, mệt mỏi kéo dài. Việc sử dụng glucose không hiệu quả có thể khiến cơ thể thường xuyên uể oải, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và sinh hoạt hằng ngày.

Thứ năm, vết thương lâu lành, dễ nhiễm trùng. Đường huyết cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và chức năng miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da và khiến vết thương lâu lành.

Thứ sáu, nhìn mờ hoặc thị lực thay đổi bất thường. Đường huyết tăng cao có thể làm thay đổi lượng dịch trong mắt, gây nhìn mờ. Nếu tình trạng kéo dài hoặc tái diễn, người bệnh nên kiểm tra đường huyết và khám mắt để xác định nguyên nhân.

6 dấu hiệu nhận biết sớm bệnh đái tháo đường. Ảnh: Bệnh viện HNĐK Nghệ An – GĐ2

Các chuyên gia khuyến cáo, người có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, người thừa cân, béo phì, ít vận động, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có người thân mắc đái tháo đường nên chủ động kiểm tra đường huyết. Người từ 35 tuổi trở lên cũng cần quan tâm sàng lọc, đặc biệt khi có thêm các yếu tố nguy cơ.