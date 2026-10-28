Tin lời luật sư khi giải quyết tranh chấp sau ly hôn, khách hàng phải vội trình báo Công an

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 27/10/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng là luật sư, Giám đốc Công ty luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, đối tượng bị khởi tố là Dương Văn Quang (sinh năm 1988, thường trú xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn An Tâm Phúc (có trụ sở tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh) - luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, Dương Văn Quang đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất, nhằm yêu cầu khách hàng nhiều lần giao tiền.

Bị can Dương Văn Quang. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Bằng thủ đoạn trên, Dương Văn Quang đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,25 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, chuyển tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn An Tâm Phúc, nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản; cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ án liên hệ Công an thành phố Bắc Ninh (đồng chí Nguyễn Thành Luân – Điều tra viên, số điện thoại: 096 389 8113) để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, cần tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức hành nghề luật sư, người trực tiếp tư vấn; kiểm tra nội dung hợp đồng, phạm vi công việc, mức phí và các điều kiện thanh toán. Mọi giao dịch liên quan đến tiền, tài sản phải có chứng từ rõ ràng và được lưu giữ đầy đủ. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn “bao kết quả”, cam kết có thể tác động đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.