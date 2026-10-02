Tin lời hứa trên mạng, 2 thiếu niên tự ý rời nhà rồi mất liên lạc

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Lực Hành vừa nhận được thư cảm ơn từ gia đình hai cháu T.V.D. và T.A.T. (cùng sinh năm 2011) sau khi lực lượng chức năng kịp thời tìm kiếm và đưa các cháu về nhà an toàn.

Trước đó, do tin vào lời mời làm việc xa trên mạng xã hội, hai cháu đã tự ý rời nhà rồi mất liên lạc khiến gia đình rất lo lắng vì cả hai còn nhỏ tuổi, chưa có điện thoại cá nhân và thiếu kinh nghiệm sống.

Hai thiếu niên tự ý rời nhà cùng phụ huynh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lực Hành đã khẩn trương xác minh và chủ động phối hợp với Công an xã Thường Tín (thành phố Hà Nội) bảo đảm an toàn cho hai cháu trước khi đưa về địa phương.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em khi dùng mạng xã hội và cảnh giác trước những lời mời tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" mập mờ thông tin. Trường hợp con em tự ý rời nhà hoặc mất liên lạc, gia đình cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh cùng các tài khoản mạng xã hội liên quan để phục vụ tìm kiếm kịp thời.

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