Tin lời công an giả, cô gái bị lừa gần 2 tỷ đồng

Ngày 2/11, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về hai vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online” xảy ra tại phường Dĩ An và phường Bảy Hiền. Đáng chú ý, các nạn nhân đều là người trẻ, bị đối tượng giả danh cơ quan chức năng gây áp lực tâm lý, điều khiển hành vi từ xa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an làm việc nạn nhân bị lừa đảo mất tiền. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của T.L.T.K. (SN 2008) về việc bị một nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9h cùng ngày, K. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, thông báo thông tin cá nhân của cô có liên quan đến một đường dây rửa tiền đang bị điều tra.

Để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ việc, K. được yêu cầu thực hiện các bước “xác minh tài sản” theo hướng dẫn.

Do hoang mang, lo sợ trước những lời đe dọa, cô gái đã làm theo yêu cầu của đối tượng K. đặt mua dụng cụ cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng cùng các tài sản khác mang đi bán.

Sau đó, nạn nhân thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo cung cấp, với tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến thủ đoạn “bắt cóc online”, ngày 23/10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành xác minh một vụ việc liên quan đến P.T.T.N. (SN 2008, quê Đồng Nai).

Sau gần một giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xác định N. đang ở một mình tại khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm được tìm thấy, N. vẫn đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với đối tượng lừa đảo được cho là ở Campuchia. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khi đối tượng không cần tiếp xúc trực tiếp vẫn có thể gây áp lực tâm lý, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, thậm chí tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Cơ quan công an khẳng định không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội, không tiến hành điều tra hoặc lấy lời khai qua ứng dụng gọi video, cũng không yêu cầu người dân tự cách ly hay cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc tòa án với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, người dân cần chấm dứt liên lạc và trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.