Dấu hiệu bất thường khi tất toán sổ tiết kiệm

Theo Cục An ninh mạng, chiều 5/11, một đôi vợ chồng cao tuổi trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh đến Phòng giao dịch Xuân Phổ (Agribank Chi nhánh Nghi Xuân) yêu cầu tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng để nhận tiền mặt, sau đó nộp vào tài khoản mới mở mang tên người chồng tại một ngân hàng khác.

Nhận thấy hai khách hàng có biểu hiện lo lắng, lý do rút tiền thiếu nhất quán, lúc nói mua đất, lúc lại cho biết gửi tiền cho con gái ở Hưng Yên xây nhà, giao dịch viên Lê Thị Sầm Na đã báo cáo ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Phòng giao dịch Xuân Phổ.

Qua trực tiếp trao đổi, ông Bình phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Người chồng ghi sẵn thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP ra giấy, đồng thời liên tục ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại với vẻ mặt lo sợ.

Đôi vợ chồng cao tuổi trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh suýt mất 700 triệu đồng. Ảnh: Cục An ninh mạng.↵

Mặc dù người con gái ở Hưng Yên xác nhận thông tin theo lời dặn trước đó của bố mẹ, ông Bình vẫn nghi ngờ hai khách hàng đang bị các đối tượng lừa đảo qua mạng thao túng tâm lý.

Ngay lập tức, ông Bình báo cáo chi nhánh cấp trên đề nghị tạm thời phong tỏa sổ tiết kiệm, đồng thời liên hệ Công an xã Đan Hải phối hợp xác minh.

Đáng chú ý, khi lực lượng công an đến làm việc, hai vợ chồng vẫn một mực phủ nhận việc bị đe dọa. Thậm chí, cả hai còn di chuyển bằng xe máy đến Agribank Chi nhánh Hồng Lĩnh, cách đó hàng chục km, để tìm cách rút tiền. Họ chỉ quay về khi biết sổ tiết kiệm đã bị khóa giao dịch.

Gần hai ngày kiên trì ngăn chặn vụ lừa đảo

Qua xác minh, từ sáng 5/11, đôi vợ chồng liên tục nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an Trung ương, cáo buộc hai người liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời gửi lệnh bắt giữ giả mạo có dấu đỏ của Bộ Công an.

Các đối tượng yêu cầu hai vợ chồng nộp 700 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”, lấy lý do đây là “chuyên án mật” nhằm ngăn cản họ trao đổi với người thân hoặc trình báo công an địa phương.

Do lo sợ, hai vợ chồng đã làm theo yêu cầu của các đối tượng, mua điện thoại mới, mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin bảo mật và dặn con gái trả lời theo kịch bản được chuẩn bị trước nếu có người hỏi.

Mặc dù khoản tiền 700 triệu đồng đã được bảo vệ, ông Lê Thanh Bình vẫn lo ngại các đối tượng tiếp tục ép buộc hai vợ chồng vay mượn tiền bên ngoài.

Phía ngân hàng đã chủ động thông báo sự việc cho người con gái ở Hưng Yên, đồng thời phối hợp với Công an xã Đan Hải đến tận nhà vận động, giải thích.

Tuy nhiên, do bị các đối tượng đe dọa, người chồng vẫn lo sợ cả gia đình sẽ bị bắt, thậm chí không chấp nhận sự can thiệp của các con.

Đến gần tối 6/11, sau gần hai ngày được cán bộ ngân hàng, lực lượng công an và người thân kiên trì phân tích, chỉ rõ những dấu hiệu giả mạo, đôi vợ chồng mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo và kể lại toàn bộ sự việc.

Nhờ sự cảnh giác, chủ động và phối hợp kịp thời giữa ngân hàng với lực lượng công an, toàn bộ khoản tiền tiết kiệm 700 triệu đồng của hai vợ chồng đã được bảo vệ.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội. Người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung đe dọa hoặc yêu cầu giao dịch số tiền lớn, người dân cần giữ bình tĩnh, trao đổi với người thân, cán bộ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.