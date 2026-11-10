Tin lời bạn trai quen qua Facebook, người phụ nữ bán kỷ vật của mẹ để nhận quà từ nước ngoài

Tin lời một người đàn ông quen qua Facebook hứa gửi quà từ nước ngoài, một phụ nữ 39 tuổi ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã bán sợi dây chuyền kỷ vật do mẹ tặng để lấy tiền đóng phí nhận quà. Rất may, Công an địa phương kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc.

Theo tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 6/11, Công an xã Đak Đoa tiếp nhận tin báo qua Fanpage về một phụ nữ có biểu hiện bất thường, đang tìm địa điểm để chuyển tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ là chị L.T. (39 tuổi).

Chị T. cho biết trước đó đã làm quen với tài khoản Facebook có tên “Hough Le”. Người này tự giới thiệu là người Hàn Quốc, sinh sống tại Seoul. Sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện và tán tỉnh, đối tượng gửi cho chị hình ảnh nhiều món quà có giá trị, đồng thời thông báo đã gửi một thùng quà từ nước ngoài về Việt Nam để tặng chị.

Hình ảnh: Chị L.T tại trụ sở CAX

Khi thông báo thùng quà đã đến sân bay, người này yêu cầu chị T. chuyển 14 triệu đồng với lý do thanh toán “phí dịch vụ sân bay” mới có thể nhận hàng.

Do không sử dụng tài khoản ngân hàng, chị T. đã mang sợi dây chuyền là kỷ vật mẹ tặng đi bán để lấy tiền. Sau đó, chị mang số tiền này đến khu vực chợ, tìm người hỗ trợ chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Công an xã Đak Đoa đã kịp thời yêu cầu chị T. dừng giao dịch, không chuyển tiền. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp với gia đình hỗ trợ chị nhận lại sợi dây chuyền kỷ vật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tình cảm kết hợp chiêu trò gửi quà từ nước ngoài trên mạng xã hội.

Các đối tượng thường giả danh người nước ngoài, làm quen, tạo dựng tình cảm rồi thông báo gửi quà có giá trị về Việt Nam. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng đưa ra nhiều lý do như phí sân bay, phí hải quan hoặc phí vận chuyển để yêu cầu chuyển tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những tài khoản tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài và hứa gửi quà giá trị. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.