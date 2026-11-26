Hiện nay (26/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh 24 - 48 giờ tới: Khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27 đến ngày 28/11, các khu vực trong tỉnh trời rét, có nơi rét đậm, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 11 - 13ºC.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống, hạ tầng cơ sở, các hoạt động kinh tế - xã hội; trời rét, rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.