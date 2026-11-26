Tin không khí lạnh tăng cường
Thời tiết tỉnh Cao Bằng đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ các nơi như sau: Bảo Lạc 18.5ºC, Cao Bằng 20.1ºC, Nguyên Bình 17.8ºC, Trùng Khánh 18.3ºC.
Hiện nay (26/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo diễn biến không khí lạnh 24 - 48 giờ tới: Khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27 đến ngày 28/11, các khu vực trong tỉnh trời rét, có nơi rét đậm, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 11 - 13ºC.
Dự báo chi tiết:
Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống, hạ tầng cơ sở, các hoạt động kinh tế - xã hội; trời rét, rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tin-khong-khi-lanh-tang-cuong-3194854.html