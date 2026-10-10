Tin học HPT chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, cao nhất trong 13 năm

Phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (mã chứng khoán: HPT) vừa ra thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng hình thức cổ phiếu. Theo lịch trình được công bố, ngày giao dịch không hưởng quyền đối với đợt phân phối này sẽ rơi vào ngày 21/10 tới đây. Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 1,7 triệu cổ phiếu mới để tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị ấn định là 100:15, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới phát hành. Tổng giá trị của đợt phát hành lần này tính theo mệnh giá đạt hơn 17 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Tin học HPT đang có hơn 11,5 triệu cổ phiếu đã phát hành. Trong số đó, lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế trên thị trường là 11,4 triệu đơn vị và doanh nghiệp đang nắm giữ 156.000 cổ phiếu quỹ. Nếu đợt phát hành diễn ra suôn sẻ, tổng số cổ phiếu của HPT dự kiến sẽ được nâng lên mốc 13,3 triệu đơn vị.

Hoàn tất kế hoạch phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cao kỷ lục

Đợt phát hành cổ phiếu sắp tới là bước đi cuối cùng để Tin học HPT hoàn tất toàn bộ kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được thông qua. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các nhà đầu tư đã thống nhất phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, 5% được chi trả bằng tiền mặt và 15% được thanh toán bằng hình thức cổ phiếu. Trước đó, vào tháng 8 năm 2026, doanh nghiệp này đã hoàn tất đợt chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt. Với gần 11,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành khi đó, ước tính công ty đã chi ra khoảng 5,7 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tới đây sẽ khép lại trọn vẹn kế hoạch cổ tức năm 2025.

Nhìn lại lịch sử phân phối lợi nhuận, Tin học HPT thường duy trì chính sách kết hợp linh hoạt giữa hình thức trả bằng tiền mặt và cổ phiếu. Điểm đáng chú ý nhất trong kế hoạch năm 2025 là mức tỷ lệ 15% trả bằng cổ phiếu tương đương với mức chi trả kỷ lục từng được doanh nghiệp thực hiện vào năm 2012, cách đây 13 năm.

Về cơ cấu sở hữu hiện tại, bức tranh cổ đông của Tin học HPT ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các lãnh đạo cấp cao. Tính đến ngày 30/06/2026, ông Ngô Vi Đồng đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là cổ đông cá nhân lớn nhất. Ông Đồng hiện sở hữu hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương ứng nắm giữ 13,2% vốn điều lệ công ty. Đứng ở vị trí thứ hai là một tổ chức - Công ty Cổ phần Đầu tư Phân Phối SATICO - đang nắm giữ gần 1,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,1%. Danh sách các cổ đông lớn tiếp theo đều là những nhân vật chủ chốt trong ban điều hành, bao gồm bà Hàn Nguyệt Thu Hương là Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu 9% vốn, ông Đinh Hà Duy Linh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc nắm 7%, Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Tiến sở hữu 6% và bà Đinh Hà Duy Trinh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đang nắm giữ 5,7% vốn điều lệ.