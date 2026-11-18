Năm 2026, trong chương trình hỗ trợ các trường học tại Côn Đảo, Tin học Đại Dương trao tặng phòng máy cho Trường Mầm non Hướng Dương, đồng thời hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phòng máy tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Với các trường trên địa bàn hải đảo, việc bổ sung thiết bị, cải thiện phòng máy góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ, thực hành trong quá trình học tập. Giáo viên cũng có thêm phương tiện phục vụ việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động tại trường.

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Theo ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương, trước mỗi chương trình, doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu của nhà trường và tình trạng thiết bị hiện có để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Có trường cần thêm máy tính, nhưng cũng có nơi cần sửa chữa, nâng cấp để tiếp tục sử dụng hiệu quả những thiết bị sẵn có.

“Chúng tôi mong muốn những gì mình trao tặng, hỗ trợ đều được sử dụng hiệu quả. Nhìn thấy học sinh có thêm điều kiện thực hành, thầy cô thuận lợi hơn trong giảng dạy là niềm vui của những người thực hiện chương trình”, ông Hãn chia sẻ.

Các hoạt động tại Côn Đảo tiếp nối việc hỗ trợ máy tính, cải tạo phòng máy mà doanh nghiệp đã thực hiện tại TPHCM và nhiều địa phương trong những năm qua. Tùy điều kiện từng trường, sự hỗ trợ được điều chỉnh để phục vụ nhu cầu dạy và học hằng ngày.

Trước đó, trong thời điểm dịch Covid-19, khi học sinh phải chuyển sang học trực tuyến, việc thiếu thiết bị trở thành trở ngại đối với nhiều gia đình. Thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Tin học Đại Dương đã đóng góp 40 bộ máy tính dành cho trẻ em tại TPHCM, giúp các em có thêm phương tiện duy trì việc học.

Sau dịch bệnh, hoạt động đồng hành với trường học tiếp tục được triển khai, từ bổ sung máy tính đến cải tạo, nâng cấp phòng máy. Theo ông Hãn, điều doanh nghiệp hướng đến là những thiết bị hỗ trợ được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong thực tế.

Ông Hãn cho rằng đóng góp cho giáo dục có thể bắt đầu từ những việc làm vừa sức. Một bộ máy tính đến với học sinh đang thiếu thiết bị, một phòng máy được sửa chữa hay sự hỗ trợ đúng lúc cho nhà trường đều có ý nghĩa nếu đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Mỗi chương trình có hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau, song cùng hướng đến việc giúp thầy cô, học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn.

Tin học Đại Dương trong sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bên cạnh hỗ trợ cơ sở vật chất, Tin học Đại Dương còn là một trong những đơn vị đồng hành với Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải đã được tổ chức vào tối 12/11.

Qua những tác phẩm báo chí, câu chuyện về sự tận tụy của giáo viên, hành trình vượt khó của học sinh hay những cách làm mới tại các trường học được giới thiệu đến đông đảo bạn đọc. Đây cũng là lý do khiến doanh nghiệp lựa chọn tham gia hỗ trợ giải thưởng.

Ông Trần Nguyên Hãn cho rằng mỗi bài viết về giáo dục có thể giúp người đọc hiểu thêm những nỗ lực phía sau hoạt động dạy và học. Khi câu chuyện của thầy cô, học sinh được chia sẻ rộng rãi, sự quan tâm dành cho nhà trường cũng có cơ hội chuyển thành những hành động hỗ trợ cụ thể.

“Chúng tôi rất vui khi có cơ hội góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa này. Giáo dục là lĩnh vực cần sự quan tâm lâu dài của toàn xã hội. Mỗi người, mỗi đơn vị, nếu có điều kiện và khả năng, đều có thể đóng góp bằng những việc làm phù hợp”, ông Hãn nói.