Tin học Đại Dương và niềm vui được góp sức cho giáo dục

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 được tổ chức vào tối 12/11.

Trân trọng những câu chuyện về giáo dục

Mỗi năm, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” mang đến những câu chuyện về thầy cô, nhà trường, học sinh và những chuyển động của ngành Giáo dục trên khắp cả nước. Qua góc nhìn của người làm báo, những nỗ lực thầm lặng trong lớp học, những cách làm mới ở mỗi nhà trường hay hành trình vượt khó của học sinh được kể lại, để từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Với Tin học Đại Dương, vinh dự là một trong những đơn vị đồng hành cho giải thưởng năm 2026 là một niềm vui đặc biệt. Bởi trong nhiều năm qua, giáo dục luôn là lĩnh vực mà đơn vị dành nhiều sự quan tâm, không chỉ trong hoạt động chuyên môn mà còn qua những chương trình hỗ trợ trường học, học sinh.

Lãnh đạo TPHCM, các đơn vị tài trợ và trường học chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương chia sẻ, mỗi bài viết về giáo dục đều có thể mang đến một góc nhìn, một câu chuyện đáng suy ngẫm. Đó có thể là sự tận tụy của người thầy, nỗ lực đổi mới của một ngôi trường hay những học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến lớp. Khi những câu chuyện ấy được chia sẻ rộng rãi, không chỉ giúp xã hội hiểu hơn về giáo dục mà còn khơi gợi sự quan tâm, chung tay của nhiều người.

“Chúng tôi rất vui khi có cơ hội góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa này. Giáo dục là lĩnh vực cần sự quan tâm lâu dài của toàn xã hội. Mỗi người, mỗi đơn vị, nếu có điều kiện và khả năng, đều có thể đóng góp bằng những việc làm phù hợp”, ông Trần Nguyên Hãn chia sẻ.

Với ông Hãn, sự gắn bó với giáo dục không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình lớn. Đôi khi, đó là một bộ máy tính được trao đến đúng nơi cần, một phòng máy được sửa chữa để học sinh có điều kiện thực hành, hay sự hỗ trợ kịp thời giúp nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động dạy học.

Những chiếc máy tính nối dài cơ hội học tập

Từ suy nghĩ ấy, trong nhiều năm qua, Tin học Đại Dương đã tham gia hỗ trợ máy tính, cải tạo và nâng cấp phòng máy tại nhiều trường học ở TP.HCM và các địa phương.

Một trong những hoạt động đáng nhớ là thời điểm dịch COVID-19, khi việc học trực tuyến trở thành yêu cầu cấp thiết nhưng không phải học sinh nào cũng có đủ thiết bị. Thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”, doanh nghiệp đã đóng góp 40 bộ máy tính dành cho trẻ em tại TP.HCM, góp phần giúp các em có thêm phương tiện để duy trì việc học.

Sau giai đoạn dịch bệnh, những hoạt động hỗ trợ trường học vẫn được tiếp tục. Từ việc bổ sung máy tính đến cải tạo phòng máy, các chương trình đều hướng đến nhu cầu cụ thể của từng đơn vị. Bởi một thiết bị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đưa vào sử dụng, phục vụ việc học tập và giảng dạy hằng ngày.

Năm 2026, Tin học Đại Dương có dịp đến với Côn Đảo trong chương trình hỗ trợ các trường học trên địa bàn. Doanh nghiệp trao tặng phòng máy cho Trường Mầm non Hướng Dương, đồng thời hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phòng máy tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Ở một địa bàn hải đảo, việc có thêm điều kiện tiếp cận máy tính mang ý nghĩa thiết thực đối với thầy và trò. Những phòng máy được cải tạo, nâng cấp không chỉ giúp học sinh có thêm thời gian thực hành mà còn hỗ trợ giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với trường học.

Hoạt động học tập của trẻ Trường Mầm non Hướng Dương (Đặc khu Côn Đảo).

Ông Trần Nguyên Hãn cho biết, mỗi lần đến một trường học, điều doanh nghiệp quan tâm trước hết là nhà trường đang cần gì, thiết bị hiện có ra sao và có thể hỗ trợ như thế nào để phù hợp. Có nơi cần bổ sung máy tính, có nơi cần sửa chữa, nâng cấp phòng máy để tận dụng tốt những thiết bị sẵn có.

“Chúng tôi mong muốn những gì mình trao tặng, hỗ trợ đều được sử dụng hiệu quả. Nhìn thấy học sinh có thêm điều kiện thực hành, thầy cô thuận lợi hơn trong giảng dạy là niềm vui của những người thực hiện chương trình”, ông Hãn chia sẻ.

Nhìn lại những hoạt động đã thực hiện, ông Trần Nguyên Hãn cho rằng mỗi chương trình đều có một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là mong muốn góp thêm điều kiện để thầy cô và học sinh dạy tốt, học tốt hơn.

Từ các chương trình hỗ trợ máy tính, phòng máy tại nhiều địa phương đến việc tham gia tài trợ, đồng hành cùng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026, Tin học Đại Dương tiếp tục có những đóng góp cụ thể cho các hoạt động giáo dục. Đây cũng là định hướng được doanh nghiệp duy trì trong nhiều năm qua, gắn hoạt động chuyên môn với nhu cầu thực tế của nhà trường và học sinh.