Tín hiệu từ Fed có thể gây biến động giá vàng trong tuần này

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng đã giảm mạnh trong tuần vừa rồi và kết thúc tuần dưới mốc chủ chốt 4.000 USD/oz, do giá năng lượng tăng cao làm gia tăng mối lo về sự dai dẳng của lạm phát, dù cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều giảm. Tuần này, quyết định lãi suất và các tín hiệu về đường đi của chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chi phối diễn biến trên thị trường kim loại quý.

Mức giảm 4% của giá vàng giao ngay trong tuần vừa rồi đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng. Chốt tuần, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 3.996,9 USD/oz, thấp nhất 3 tháng. Cú giảm này của giá vàng là hệ quả từ việc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 6% khi căng thẳng ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm dưới mốc chủ chốt 5% và đồng USD trượt giá nhẹ trong tuần vừa rồi, mức đặt cược của thị trường lãi suất tương lai vào việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tuần này và cuộc họp tháng 12 cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, các yếu tố này không thể giúp vàng tránh được giảm sâu.

CUỘC GIẰNG CO CỦA PHE BÁN KHỐNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Trao đổi với trang Kitco News, Giám đốc chiến lược hàng hóa Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank, nhận định giá vàng đang chịu tác động giằng co từ một bên là các nhà giao dịch đầu cơ ngắn hạn muốn tận dụng đà giảm giá để bán khống và một bên là các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì nhu cầu cơ bản mạnh mẽ. "Rõ ràng là chúng ta vẫn đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa các nhà giao dịch ngắn hạn muốn dựa trên các tín hiệu kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội bán khống, với các nhà đầu tư dài hạn - những người mà theo quan sát của tôi, vẫn có nhu cầu cơ bản vững chắc”, ông nói.

Ông Hansen giải thích rằng mối lo ngại ngày càng tăng về một sự kiện thanh khoản tiềm ẩn, khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo, đã làm trầm trọng thêm áp lực bán vàng trong tuần vừa rồi. Việc giá vàng thủng mốc 4.065 USD/oz vào hôm thứ Năm đã kích hoạt thêm làn sóng bán tháo theo đà, khi các nhà giao dịch tìm cách kích hoạt các lệnh cắt lỗ.

Ông Hansen cho biết trong ngắn hạn, ông sẽ theo dõi sát sao ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo tại mức 3.970 USD/oz. Mặc dù áp lực bán vẫn hiện hữu, ông lưu ý rằng các vị thế đầu cơ có thể đang tiến gần đến mức cực đoan, tạo tiền đề cho một đợt phục hồi mạnh mẽ một khi triển vọng kỹ thuật được cải thiện.

Bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại công BCA Research, cho rằng dù áp lực bán vàng trong tuần vừa rồi gây thất vọng cho phe giá lên, điều đó dường như không phải là chỉ báo khởi đầu của một xu hướng giảm sâu hơn. Bà xem cú giảm hơn 100 USD/oz của giá vàng hôm thứ Năm vừa rồi là một sự kiện mang tính cá biệt, có thể liên quan đến áp lực thanh khoản trên diện rộng đối với nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu AI, thay vì xuất phát từ một sự thay đổi căn bản trong triển vọng của vàng. Bà nói thêm rằng tâm lý lo ngại quanh các ngưỡng hỗ trợ then chốt có thể đã làm trầm trọng thêm đà bán tháo.

"Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đã sẵn sàng cho một đợt phục hồi, nhưng các yếu tố vĩ mô lại chỉ ra rằng vẫn còn đó những lực cản. Vì vậy, tôi nghiêng về khả năng thị trường sẽ đi ngang trong bối cảnh này. Chúng ta khó có thể chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể chỉ dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng chính các chỉ báo kỹ thuật đó cho thấy thị trường có lẽ sẽ không sụt giảm sâu hơn nữa, ngay cả khi phải đối mặt với những lực cản từ các yếu tố vĩ mô”, bà Ibrahim nói.

Ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại tại công ty Britannia Global Markets, cũng không coi đợt bán tháo vàng trong tuần vừa rồi là một sự thay đổi đáng kể đối với các nền tảng dài hạn của thị trường.

"Tôi cho rằng sự suy yếu của giá vàng phản ánh một sự thay đổi trong động lực thị trường hơn là một sự thay đổi căn bản trong triển vọng đầu tư dài hạn. Một đợt điều chỉnh sâu hơn trên thị trường chứng khoán có thể dẫn tới bán tháo vàng, khi các nhà đầu tư cần huy động tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ. Dù vậy, các báo cáo cho thấy nhiều quỹ vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng và một số nhà quản lý quỹ kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi. Ngoài ra, hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương vẫn diễn ra đều đặn, có thể đóng vai trò là một nguồn hỗ trợ bổ sung”, ông Welsh nhận xét.

ĐIỀU GÌ SẼ GIÚP VÀNG THOÁT KHỎI ÁP LỰC GIẢM?

Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản U.S. Bank Wealth Management, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm vì chu kỳ thắt chặt chính sách của Fed vẫn đang hỗ trợ đồng USD. Fed được cho là sẽ không tăng lãi suất một cách quyết liệt, nhưng theo ông Haworth, cách tiếp cận thận trọng trong cuộc chiến chống lạm phát cũng đủ để duy trì sức mạnh cho đồng bạc xanh và hạn chế dư địa tăng giá của vàng. "Họ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chống lạm phát, nhưng không thực hiện theo cách quá quyết liệt", ông nhận định.

Sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tuần này sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Thị trường không kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp này, nhưng dự báo Fed sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Ông Haworth dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, và sau đó là một đợt tăng nữa vào tháng 3. Ông nói thêm rằng lộ trình thắt chặt chính sách thận trọng của Fed có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng, ngay cả khi lợi suất trái phiếu không tăng đáng kể. "Vấn đề nằm ở chỗ điều này duy trì áp lực lên vàng thông qua việc giữ cho đồng USD luôn mạnh", ông giải thích.

Trong bối cảnh giá vàng chịu tác động từ áp lực lạm phát dai dẳng, một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục gặp khó khăn chừng nào các yếu tố thúc đẩy lạm phát vẫn còn tồn tại. Họ lập luận rằng, để vàng thu hút lại sự quan tâm của các nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất là cuộc chiến ở Trung Đông chấm dứt.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty XS.com, nhận định: “Để áp lực giảm giá mạnh mẽ đối với vàng được giải tỏa, chúng ta cần thấy sự ổn định bền vững tại Trung Đông… Môi trường chiến tranh trong khu vực không chỉ làm gia tăng lạm phát tại Mỹ và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, tạo thế cạnh tranh của trái phiếu so với vàng, mà còn có thể làm cạn kiệt thanh khoản từ Trung Đông và châu Á”, ông nhận xét.

Nhìn xa hơn tuần này, ông Hansen cho rằng các diễn biến trên thị trường vàng có thể đang tạo tiền đề cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, khi các quỹ đầu cơ đang tiến gần đến vị thế bán khống ròng (net short). Tuy nhiên, ông lưu ý rằng giá vàng có lẽ cần phải phục hồi lên trên mức 4.230 USD/oz mới có thể xác nhận rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc. Bất chấp những bất ổn trong ngắn hạn, ông vẫn nhận thấy tiềm năng cho một đợt tăng giá của vàng vào cuối năm, nhờ nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như nhu cầu phòng ngừa các rủi ro về tài khóa và địa chính trị.

Đầu giờ sáng nay (26/10) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc giằng co nhẹ xung quanh mức chốt của tuần trước tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,1%, còn 3.993,5 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,4%, đạt 54,24 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.020 đồng (bán ra).