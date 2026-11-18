Á hậu Lê Phương Khánh Như ghi dấu ấn trong hành trình tại Miss International 2026 khi trở thành một trong bốn thí sinh được Ban tổ chức lựa chọn đồng hành cùng đương kim Miss International 2025 Catalina Duque, Chủ tịch Akemi Shimomura trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata, Nhật Bản.

Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý của đại diện Việt Nam trong những ngày tranh tài tại Nhật Bản. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, Khánh Như lựa chọn áo dài truyền thống kết hợp trang điểm nhẹ nhàng. Diện mạo chỉn chu, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin giúp người đẹp tạo thiện cảm trong không gian giao lưu mang tính chất trang trọng.

Việc được lựa chọn góp mặt trong nhóm bốn thí sinh tham gia hoạt động cùng lãnh đạo Miss International và chính quyền địa phương cho thấy sự đánh giá tích cực mà ban tổ chức dành cho đại diện Việt Nam. Bên cạnh cơ hội giao lưu văn hóa, đây còn là dịp để Khánh Như thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, thân thiện và tự tin trên hành trình hội nhập quốc tế.

BTC cuộc thi cũng vừa đăng tải video màn trình diễn Trang phục Dân tộc của các thí sinh Miss International 2026. Trong phần thi được tổ chức và ghi hình nội bộ ngày 14/11, đại diện Việt Nam mang đến thiết kế Vũ Điệu Đông Hồ, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ Thiên Hạ Thái Bình. Tái hiện hình tượng chim công rực rỡ như bước ra từ tranh dân gian và hóa thân thành vũ công trong điệu múa, bộ trang phục gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp cao quý, sự thịnh vượng và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lê Phương Khánh Như có phần thể hiện trọn vẹn với phong thái tự tin, các chuyển động phù hợp với tinh thần thiết kế. Qua video được công bố, nhiều khán giả chú ý khi phần xuất hiện của Khánh Như có thời lượng khoảng 18 giây, dài hơn so với màn trình diễn chưa đến 10 giây của nhiều người đẹp khác. Chi tiết này khiến người hâm mộ kỳ vọng đại diện Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt với Ban tổ chức.

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Từ hình ảnh áo dài trong hoạt động gặp gỡ lãnh đạo địa phương đến màn giới thiệu trang phục dân tộc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, Khánh Như đang có thêm những cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Miss International 2026.

Sau chuỗi ngày trải nghiệm, khám phá Nhật Bản, Lê Phương Khánh Như sẽ tham gia phần thi thuyết trình về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), dự kiến diễn ra vào ngày 21/11. Đây là dịp để các thí sinh giới thiệu những dự án, sáng kiến cộng đồng cũng như thể hiện góc nhìn và sự quan tâm đối với các vấn đề xã hội. Sau đó, đêm Bán kết Miss International 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/11, đêm Chung kết chính thức diễn ra vào ngày 25/11.

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