Tín hiệu tích cực từ thị trường xăng dầu

Điều này phần nào hạn chế động lực cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp, khiến người tiêu dùng ít có cơ hội so sánh để lựa chọn. Trong bối cảnh đó, việc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chủ động giảm 300 đồng/lít, kilogam từ kỳ điều hành ngày 15-10 (áp dụng tối thiểu đến ngày 29-10), hay Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) giảm 350 đồng/lít từ ngày 16-10 (áp dụng đến ngày 22-10) cho thấy lợi ích thiết thực khi doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá bán.

Việc các doanh nghiệp lớn ngành xăng dầu chủ động giảm giá giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí đi lại, giảm áp lực chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Không dừng lại ở bài toán tiết kiệm chi phí, áp lực cạnh tranh về giá còn tạo động lực buộc các doanh nghiệp đầu mối phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hệ thống phân phối để giữ chân khách hàng.

Tinh thần này phù hợp với định hướng trong dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương. Theo đó, Nhà nước không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ; doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán theo các nguyên tắc quy định, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý. Tăng quyền chủ động sẽ giúp hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường.

Khi thị trường vận hành theo cơ chế cạnh tranh minh bạch, có sự quản lý của Nhà nước, việc doanh nghiệp chủ động giảm giá không chỉ dừng lại ở hành động chia sẻ khó khăn ngắn hạn, mà sẽ trở thành động lực dài hạn nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành, hướng tới bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng.