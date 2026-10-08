Tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi gà thịt, tạo động lực thoát nghèo bền vững

Dự án nuôi gà thịt của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Quảng bước đầu ghi nhận kết quả tích cực

Sau hơn một tháng triển khai, dự án nuôi gà thịt của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Quảng bước đầu ghi nhận kết quả tích cực, tạo thêm niềm tin để các hộ nghèo chủ động phát triển sinh kế, nâng thu nhập.

Đàn gà sinh trưởng tốt, người dân thêm phấn khởi

Dự án được triển khai từ ngày 24/8/2026 với mục tiêu hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Sau 1 tháng 10 ngày, đa số đàn gà sinh trưởng khỏe mạnh, trọng lượng đạt khoảng 1,2–1,7 kg/con, tỷ lệ hao hụt ít.

Được tập huấn kỹ thuật, bà con ngày càng tự tin hơn trong chăm sóc

Kết quả bước đầu không chỉ thể hiện hiệu quả của mô hình mà còn tạo tâm lý phấn khởi cho các gia đình tham gia. Được tập huấn kỹ thuật, bà con ngày càng tự tin hơn trong chăm sóc, theo dõi đàn gà và chủ động thực hiện các yêu cầu về nuôi dưỡng.

Đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với một mô hình hướng trực tiếp đến mục tiêu cải thiện đời sống và nâng thu nhập cho người dân.

Cán bộ luôn đồng hành tạo điểm tựa cho bà con

Đồng hành với hộ dân, đề cao trách nhiệm cộng đồng

Trong quá trình triển khai, dự án cũng ghi nhận một trường hợp bị hao hụt đàn do công tác chăm sóc chưa bảo đảm. Thay vì để hộ dân tự xoay xở, Tổ cộng đồng và cán bộ Thú y tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khắc phục những hạn chế trong quá trình chăm sóc.

Sự đồng hành này cho thấy giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc trao con giống hay hỗ trợ ban đầu. Quan trọng hơn là tạo ra một quá trình hỗ trợ có trách nhiệm, trong đó người dân được hướng dẫn kỹ thuật, được chia sẻ kinh nghiệm và có thêm điểm tựa khi gặp khó khăn.

Cách làm đó góp phần củng cố tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ của các hộ tham gia.

Trao cần câu, tạo động lực thoát nghèo bền vững

Kết quả bước đầu của dự án cho thấy hướng đi “trao cần câu, tạo sinh kế” có ý nghĩa thiết thực khi người dân được tiếp cận nguồn lực, kiến thức và sự đồng hành để tự tạo thu nhập.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, việc chăm sóc đàn gà đúng kỹ thuật, chủ động phòng bệnh, kiểm soát tỷ lệ hao hụt và từng bước gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ là những yếu tố cần được quan tâm. Khi các khâu này được thực hiện đồng bộ, giá trị kinh tế từ mô hình sẽ có cơ sở được nâng lên.

Từ một đàn gà được chăm sóc tốt hôm nay sẽ kỳ vọng hình thành năng lực sản xuất và tinh thần tự vươn lên

Từ một đàn gà được chăm sóc tốt hôm nay, điều đáng kỳ vọng hơn là hình thành năng lực sản xuất và tinh thần tự vươn lên của người dân. Đây cũng là nền tảng để các chương trình hỗ trợ giảm nghèo chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo cơ hội phát triển.

Với sự đồng hành của tổ chức Hội, cán bộ chuyên môn và cộng đồng, dự án nuôi gà thịt tại Phong Quảng có thể tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiệu quả, an toàn và phù hợp điều kiện thực tế.

Khi sinh kế được củng cố, thu nhập được cải thiện và người dân chủ động hơn trong sản xuất, mục tiêu thoát nghèo bền vững sẽ có thêm nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển hài hòa, trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững./.