Tín hiệu tích cực từ giao thông công cộng

Khoảng vài tuần sau khi năm học mới bắt đầu, ghi nhận từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho thấy lượng hành khách sử dụng giao thông công cộng, gồm xe buýt và metro số 1, tăng đáng kể. Trong đó, nhu cầu đi xe buýt của học sinh, sinh viên tăng mạnh từ đầu tháng 9; một số tuyến đi qua các trường đại học đã phải tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu. Dù chủ yếu sử dụng xe buýt vào một số khung giờ nhất định, nhóm học sinh, sinh viên vẫn góp phần đáng kể vào mức tăng hành khách. Những ngày gần đây, lượng khách đi xe buýt đạt khoảng 383.000 lượt/ngày, so với khoảng 276.000 lượt/ngày vào tháng 7/2026, thời điểm TPHCM bắt đầu áp dụng chính sách miễn phí vé xe buýt. Kết quả này cho thấy chính sách miễn phí vé bước đầu phát huy hiệu quả, thậm chí vượt mức dự báo ban đầu là tăng khoảng 30%.

Không chỉ xe buýt, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng ghi nhận lượng hành khách tăng. Theo đơn vị quản lý, sau lễ khai giảng, lượng khách sử dụng metro số 1 đạt khoảng 73.000 lượt/ngày, tăng 18% so với những ngày trước đó. Cùng với đó, các tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với metro cũng có lượng khách tăng, cho thấy việc kết hợp hai loại hình giao thông công cộng này đang trở thành lựa chọn của nhiều người khi có nhu cầu di chuyển. Những con số trên phản ánh nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân TPHCM là rất lớn.

Những năm qua, TPHCM đã triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích, thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, hướng tới hệ thống giao thông văn minh và giảm dần phương tiện cá nhân. Trong đó, nổi bật là chính sách miễn phí hoàn toàn vé xe buýt, sau nhiều năm thực hiện trợ giá. Chính sách này đang bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Dù chưa thể ngay lập tức thay đổi bức tranh giao thông chung của toàn thành phố, kết quả ban đầu cho thấy đây là hướng đầu tư đúng đắn, cần thiết và thiết thực.

Số lượng hành khách tăng đang cho thấy người dân TPHCM sẵn sàng chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng nếu chất lượng dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao.