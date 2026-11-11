Tín hiệu tích cực 'đưa hòa bình đến gần hơn' sau vòng đàm phán ba bên Mỹ, Ukraine và Nga

Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi ngày 10-11-2026

Vòng đàm phán diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất ngày 10-11 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 2-2026.

Phái đoàn Nga do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, bao gồm các Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, cùng với người đứng đầu tình báo quân sự Igor Kostyukov và một số quan chức khác.

Phái đoàn Ukraine bao gồm ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine và ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, cùng các quan chức khác.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, ông Medinsky bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp sẽ giúp thúc đẩy hòa bình vì lợi ích của người dân Nga và Ukraine.

Ông Umerov cho biết vòng đàm phán mới nhất này nhằm mục đích đạt được hòa bình lâu dài.

Đại diện phái đoàn Mỹ, ông Kushner cho biết mục tiêu của Washington không chỉ là chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm mà còn là kiến tạo một cấu trúc an ninh mới cho toàn bộ lục địa.

"Chúng tôi hy vọng tạo ra mối quan hệ an ninh đúng đắn giữa Ukraine và Nga và châu Âu, để không chỉ chấm dứt cuộc xung đột này, mà còn tạo ra một khuôn khổ mới và một sự hiểu biết mới nhằm đảm bảo hàng thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ hòa bình", ông Kushner nói.

Ông Kushner thừa nhận giữa các bên vẫn còn "rất nhiều cảm xúc mạnh" và có những khác biệt lớn, nhưng cho rằng Mỹ đã xác định được "một số ý tưởng tốt để thu hẹp khoảng cách".

"Chúng ta lấy những gì đã hiệu quả, cố gắng xác định những gì đã thất bại, tại sao chúng ta lại ở vào vị trí này và hy vọng tạo ra một khuôn khổ mới dẫn tới hòa bình trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ", đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Ngoài việc làm trung gian, Washington cho biết muốn mở rộng khuôn khổ đàm phán từ một thỏa thuận song phương Nga - Ukraine sang một thỏa thuận an ninh toàn diện cho châu Âu.

Phái đoàn Nga cho biết mục tiêu chính là tạo ra một kiến trúc an ninh toàn diện và không thể chia cắt cho toàn bộ lục địa, đồng thời coi vấn đề Ukraine là một hạng mục trong chương trình nghị sự lớn hơn đó.

Trưởng đoàn Ukraine, ông Rustem Umerov khẳng định ưu tiên hàng đầu của Kiev vẫn là đảm bảo lệnh ngừng bắn và các đảm bảo an ninh trong tương lai.

Cuối ngày đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng cuộc đàm phán ba bên "mang tính xây dựng và khá thực chất".

Các bên tham gia thảo luận về các bước nhân đạo có thể thực hiện, bao gồm việc thả tù nhân, điều mà ông cho là ưu tiên hàng đầu.

Ông Zelensky cho biết các cuộc thảo luận cũng tập trung vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các cơ chế để đảm bảo hiệu quả lâu dài của chúng, cũng như các bước hướng tới giảm leo thang căng thẳng.

Ông Zelensky nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào 11-11 với mục tiêu chính là "thực sự đưa hòa bình đến gần hơn".

Phát biểu sau cuộc họp của các Bộ trưởng ngoại giao Nhóm G7 tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các cuộc đàm phán là "rất hiệu quả", đồng thời cho rằng thể thức ba bên cuối cùng nên được mở rộng để bao gồm các đối tác châu Âu.

Theo Xinhua, Guardian