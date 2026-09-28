Tín hiệu tích cực cho Nghệ sĩ Kiều Oanh

Kiều Oanh đang đứng trước một cơ hội đáng chú ý sau màn trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2. Thành tích phòng vé của bộ phim cùng một vai diễn có nhiều đất thể hiện đang mở ra những tín hiệu mới cho chặng đường hoạt động của nữ nghệ sĩ.

Theo số liệu doanh thu cập nhật đến ngày 23/9, Út Lan 2 đã thu về hơn hơn 30 tỷ đồng. Trước đó, bộ phim trải qua hai ngày chiếu sớm và nhanh chóng đạt khoảng 20 tỷ đồng, sau đó ê-kíp quyết định mở rộng lịch chiếu từ ngày 21/9 thay vì chờ đến lịch khởi chiếu ban đầu vào 25/9. Một số hệ thống rạp cũng đã cập nhật lịch chiếu sớm của tác phẩm.

Con số hơn 30 tỷ đồng là doanh thu của Út Lan 2, không phải khoản tiền Kiều Oanh nhận về. Tuy nhiên, xét ở góc độ nghề nghiệp, thành tích phòng vé của bộ phim vẫn là một tín hiệu đáng chú ý đối với nữ nghệ sĩ sau quãng thời gian không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, Út Lan 2 mang đến cho Kiều Oanh một vai diễn có nhiều không gian để thể hiện hơn so với những lần xuất hiện trước.

Nghệ sĩ Kiều Oanh trong Út Lan 2.

Trong phim, Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư, nhân vật gắn với câu chuyện bí ẩn tại một vùng sông nước. Mạch phim bắt đầu khi Đen, do Phương Nam thủ vai, bắt được một con rắn hai đầu rồi mang bán cho dì Tư. Từ đây, hàng loạt cái chết bí ẩn xảy ra trong ngôi làng ven sông.

Tác phẩm khai thác nhiều chất liệu văn hóa dân gian Nam Bộ như truyền thuyết Hà Bá, nghi thức Hà Bá đón dâu, luyện máu rắn và thủy táng. Trong bối cảnh đó, nhân vật của Kiều Oanh có nhiều phân đoạn quan trọng, giúp nữ nghệ sĩ thể hiện hình ảnh khác với màu sắc hài quen thuộc vốn gắn liền với chị trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, Kiều Oanh còn phải thực hiện một số cảnh giằng co, vật lộn trong quá trình ghi hình. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, điều kiện quay tại khu vực rừng ngập nước U Minh Thượng khiến quá trình thực hiện các phân đoạn này không dễ dàng, chị từng bị trầy xước và bầm dập.

Với Kiều Oanh, Út Lan 2 vì thế không đơn thuần là một lần xuất hiện trên màn ảnh rộng. Dự án cho thấy nữ nghệ sĩ đang có thêm cơ hội thử sức với những dạng vai khác, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động điện ảnh sau thời gian chủ động chọn lọc dự án.

Tạo hình của nghệ sĩ Kiều Oanh trong Bẫy Tiền.

Sinh năm 1974, Kiều Oanh được biết đến qua nhiều lĩnh vực như cải lương, kịch nói và hài. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành cải lương, nữ nghệ sĩ từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 1995 với danh hiệu Diễn viên trẻ tài năng. Sau đó, chị tiếp tục ghi dấu qua các tiểu phẩm cùng Tấn Beo, Bảo Chung và tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng hay Ông thần nước.

Số lượng phim điện ảnh của Kiều Oanh không quá nhiều. Năm 2013, chị tham gia Bay vào cõi mộng, tác phẩm có kinh phí khoảng 8 tỷ đồng và doanh thu được ghi nhận khoảng 4 tỷ đồng. Đây cũng là dự án nữ nghệ sĩ vừa tham gia diễn xuất vừa góp vốn sản xuất.

Sau một thời gian, đến năm 2026, Kiều Oanh lần lượt xuất hiện trong Bẫy tiền và Út Lan 2. Bẫy tiền có sự góp mặt của Liên Bỉnh Phát, ra rạp từ ngày 10/4 sau thời gian trì hoãn. Theo số liệu Box Office Vietnam, bộ phim đạt khoảng 2,93 tỷ đồng tính đến sáng 28/4 trước khi rút khỏi nhiều cụm rạp.

So với Bẫy tiền, thành tích hơn 30 tỷ đồng của Út Lan 2 đang tạo ra một tín hiệu tích cực hơn về mặt doanh thu. Bộ phim vẫn còn thời gian tiếp tục mở rộng doanh thu khi lịch chiếu được triển khai rộng hơn, trong khi vai dì Tư cũng giúp Kiều Oanh có thêm dấu ấn trong lần trở lại màn ảnh rộng.

Với những diễn biến hiện tại, Kiều Oanh đang có thêm một cơ hội để mở rộng hình ảnh trên màn ảnh và tiếp tục lựa chọn những vai diễn khác biệt. Thành tích của Út Lan 2 chưa thể khẳng định một bước ngoặt dài hạn, nhưng rõ ràng đang mang đến cho nữ nghệ sĩ một tín hiệu đáng chú ý sau thời gian hoạt động có phần chọn lọc.