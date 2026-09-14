Tín hiệu tích cực cho liên minh của Thủ tướng Merz trong bầu cử nghị viện

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong cuộc họp báo tại Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả bầu cử sơ bộ công bố ngày 14/9 cho biết liên minh CDU giành 27,2% số phiếu, đứng đầu nhưng giảm đáng kể so với mức 31,7% trong cuộc bầu cử năm 2021. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), lực lượng lãnh đạo chính quyền bang Niedersachsen, đứng thứ hai với 24,6%, giảm mạnh so với mức 30% cách đây 5 năm.

Đáng chú ý, AfD đạt 15,9% số phiếu, hơn gấp ba lần kết quả 4,6% của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2021. Tuy đứng thứ ba, AfD đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với CDU và SPD. Tiếp đến là Đảng Xanh, đạt 14,1%, giảm so với 15,9% năm 2021. Đảng Cánh tả giành 6%, trong khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) chỉ được 3,7%.

Kết quả tại Niedersachsen được xem là tương đối tích cực đối với CDU và Thủ tướng Merz, trong bối cảnh chính phủ liên bang đang chịu sức ép về kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, việc CDU và SPD cùng suy giảm trong khi AfD tăng mạnh cho thấy sự phân hóa ngày càng tăng trong cử tri Đức.

Cuộc bầu cử ngày 13/9 thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh AfD vừa giành chiến thắng áp đảo tại bang Sachsen-Anhalt ngày 6/9. Tại cuộc bầu cử này, AfD giành 43,8% số phiếu và 39/83 ghế trong Nghị viện bang, trong khi CDU chỉ đạt 17,2% và giành 15 ghế. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của AfD tại một cuộc bầu cử cấp bang ở Đức.

Niedersachsen là bang lớn thứ tư của Đức về dân số và là một trong những thành trì truyền thống của SPD. Vì vậy, kết quả lần này cũng cho thấy AfD đang tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ra ngoài các bang miền Đông, nơi đảng này có mức ủng hộ cao nhất.