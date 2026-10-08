Tín hiệu lạ giữa biển và cuộc giải cứu 5 công nhân trong gang tấc

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 10h ngày 6/10, trong lúc đi câu mực tại vùng biển gần bờ, cách bờ khoảng 1 km thuộc địa phận xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, ông Ngô Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Liêm Tiến, bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ một bè khảo sát, thăm dò địa chất phục vụ Dự án Điện gió ngoài khơi.

Trên bè khi đó có 5 công nhân gồm anh Hồ Văn M. (SN 1994, trú xã Trường Sơn); anh Ngô Thanh C. (SN 1986), anh Trần Văn L. (SN 1990), anh Trần Văn C. (SN 1983) và anh Trần Văn Q. (SN 2008), cùng trú tại thôn Đồn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Nhận thấy nhóm công nhân đang gặp nguy hiểm giữa biển trong điều kiện sóng lớn, ông Sơn nhanh chóng điều khiển thuyền tiếp cận bè để ứng cứu. Bất chấp thời tiết bất lợi, ông áp sát mạn bè, hỗ trợ cả 5 người lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Ông Sơn và 5 công nhân. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm xảy ra sự việc, sóng lớn khiến bè khảo sát bị hư hỏng và trôi tự do theo dòng hải lưu. Trong quá trình cứu người, phần đầu thuyền của ông Sơn cũng bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi được đưa vào bờ, sức khỏe của 5 công nhân đều ổn định. Lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý sự cố liên quan đến chiếc bè khảo sát.

Hành động kịp thời của ông Ngô Thanh Sơn đã góp phần bảo đảm an toàn cho 5 người lao động trong tình huống nguy hiểm giữa biển.

Việc chủ động ứng cứu người gặp nạn cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cần được biểu dương và lan tỏa.