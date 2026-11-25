(Từ trái sang phải) Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Khôi phục kênh đối thoại trực tiếp

Bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành Hội nghị thượng đỉnh ba bên kéo dài 90 phút. Diễn ra trong bối cảnh trật tự thế giới dựa trên luật lệ đối mặt với nhiều biến động địa chính trị sâu sắc, cuộc tiếp xúc lịch sử này khẳng định giá trị không thể thay thế của đối thoại cấp cao trong việc tháo gỡ bất đồng và duy trì ổn định chiến lược.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ba nước ra Tuyên bố chung nhấn mạnh bốn trụ cột định hướng cốt lõi mang tính toàn cầu. Trọng tâm đầu tiên là duy trì đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, dựa trên nguyên tắc chung rằng, chiến tranh hạt nhân không thể có bên chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra.

Trụ cột thứ hai là thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức an ninh quốc tế, đi kèm cam kết tôn trọng quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và ngăn chặn việc lạm dụng thẩm quyền từ các thể chế tư pháp quốc tế.

Trụ cột thứ ba tập trung bảo đảm sự ổn định của dòng chảy năng lượng toàn cầu thông qua kế hoạch tăng cường sản xuất và cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Cuối cùng, cả ba nhà lãnh đạo cùng đề cao trách nhiệm đặc biệt của các cường quốc trong việc duy trì tiếp xúc thường xuyên để giải quyết các xung đột khu vực và bảo vệ hòa bình thế giới.

Đánh giá về tác động ngoại giao, giới quan sát quốc tế nhận định, sự kiện tại Thâm Quyến mang lại lợi ích chiến lược cho cả ba bên. Bà Wang Dan, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại Công ty Tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group (Mỹ) nhận định, việc đăng cai thành công hội nghị giúp Trung Quốc khẳng định vai trò cầu nối đưa các bên bất đồng vào cùng bàn đàm phán.

Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự kiện củng cố hình ảnh nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu, khi đưa thành công vấn đề kiểm soát hạt nhân vào chương trình nghị sự. Trong khi đó, Nga được đánh giá là bên gặt hái nhiều lợi thế ngoại giao nhất, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên mà còn có cuộc hội đàm song phương kéo dài 40 phút với người đồng cấp Mỹ, góp phần phá vỡ thế bao vây và nâng cao vị thế chiến lược.

Trao đổi với báo chí quốc tế, ông Collins Chong Yew Keat, nhà phân tích an ninh và đối ngoại thuộc Đại học Malaya phân tích, việc lãnh đạo ba cường quốc cùng ngồi lại ở cấp cao nhất giúp các bên phối hợp giảm thiểu rủi ro từ hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm mà không cần phải hy sinh lợi ích quốc gia cốt lõi. Dù chưa thể xóa bỏ ngay những điểm nghẽn toàn cầu, hội nghị đã khôi phục kênh liên lạc trực tiếp trong tam giác quyền lực vốn chi phối cục diện địa chiến lược thế giới suốt nhiều thập niên qua.

Khoảng cách từ đồng thuận đến hành động

Ẩn sau những tín hiệu ngoại giao tích cực, khoảng cách giữa cam kết ở cấp lãnh đạo và khả năng triển khai thực tế vẫn đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Văn kiện chung sau hội nghị chưa thiết lập cơ chế giám sát cụ thể, thời hạn thực hiện hay lộ trình tổ chức các hội nghị định kỳ tiếp theo.

Điều này phản ánh sự khác biệt sâu sắc về ưu tiên chiến lược khi Mỹ muốn duy trì vai trò dẫn dắt, Trung Quốc đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong việc định hình luật chơi quốc tế, còn Nga tìm kiếm sự bảo đảm vững chắc cho cấu trúc an ninh khu vực.

Trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí hạt nhân, dù cam kết đối thoại được xem là bước khởi đầu đáng khích lệ sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026, tiến trình giải trừ quân bị thực chất vẫn gặp nhiều lực cản.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển, kho đầu đạn hạt nhân hiện nay của Nga là 5.420 đầu đạn và Mỹ là 5.042 đầu đạn, bỏ xa mức 620 đầu đạn của Trung Quốc.

Giáo sư Wu Xinbo thuộc Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) chỉ ra rằng, Mỹ và Nga cần đi tiên phong trong việc cắt giảm đáng kể kho vũ khí, trước khi Trung Quốc có thể tham gia đàm phán chính thức. Từ đó, ông Daniel Salisbury, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh nhận định, hướng đi khả thi nhất trong ngắn hạn là thảo luận các biện pháp kiểm soát rủi ro từ tên lửa siêu vượt âm, vũ khí không gian và ngăn chặn việc trao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Tương tự, các điểm nóng xung đột hay cuộc cạnh tranh công nghệ bán dẫn và AI dù được trao đổi nhưng chưa thể đưa vào tuyên bố chung, do chưa tìm được điểm cân bằng lợi ích. Trên thị trường năng lượng, cam kết tăng sản lượng dầu tinh chế của ba cường quốc vẫn đối mặt với nhiều biến số thực địa khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa thông suốt hoàn toàn, nhiều nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại và các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn duy trì hiệu lực.

Bên cạnh đó, việc hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Thâm Quyến được một số học giả phương Tây ví như một “Hội nghị Yalta mới” cũng làm dấy lên băn khoăn về vai trò của Liên minh châu Âu (EU), nhóm các nước Nam bán cầu và các quốc gia tầm trung trong cấu trúc an ninh đa cực. Thực tế này đòi hỏi các tổ chức khu vực và các quốc gia khác phải không ngừng củng cố năng lực tự chủ chiến lược, tăng cường liên kết nội khối để bảo đảm tiếng nói công bằng và bình đẳng trong trật tự quốc tế.

Dẫu còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ ở cấp làm việc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ và Nga để triển khai các đồng thuận đã đạt được. Như nhận định của Giáo sư Wu Xinbo, việc xây dựng được mối quan hệ ổn định và lành mạnh giữa ba cường quốc đã là một thành quả đáng kể, tạo tiền đề mở ra các vòng tiếp xúc sâu rộng hơn trong 2 năm tới vì hòa bình và ổn định chung của thế giới.

Trong chương trình nghị sự song phương và đa phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026, quản trị cạnh tranh kinh tế và công nghệ cao được xác định là mắt xích then chốt gắn với an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau khi đạt thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng vào ngày 9/11/2026, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy cơ chế đối thoại thường trực về chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, tiêu chuẩn quản trị AI và quy tắc kiểm soát xuất khẩu minh bạch, đồng thời mở rộng thảo luận với Nga về hành lang năng lượng, vận tải Á - Âu và các tuyến hàng hải Bắc cực.