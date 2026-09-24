Tín hiệu đại diện Việt Nam đăng quang Miss Grand International 2026

Miss Grand International 2026 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tại đấu trường năm nay và liên tục nhận được sự chú ý trong hành trình chinh phục vương miện.

Mới đây, nhiều khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc bất ngờ phát hiện một chi tiết được xem là tín hiệu giúp đại diện Việt Nam có thêm hy vọng đăng quang Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm được kỳ vọng đăng quang Miss Grand International 2026.

Cụ thể, một nhà tài trợ Miss Grand International 2026 mới đây đăng tải hình ảnh chụp riêng cùng Emoura Phạm. Đáng chú ý, đây là nàng hậu đầu tiên của mùa giải năm nay mà người này thực hiện một bức ảnh chụp chung. Không dừng lại ở đó, người này còn lựa chọn ca khúc của Engfa Waraha để ghép vào bài đăng.

Chi tiết này nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện có điểm tương đồng với mùa giải trước. Năm 2025, người này từng chụp ảnh riêng cùng Emma Tiglao - đại diện Philippines. Bài đăng khi đó cũng được ghép nhạc của Engfa Waraha. Kết quả, Emma Tiglao sau đó đăng quang Miss Grand International 2025.

Nhà tài trợ Miss Grand International đăng ảnh chụp cùng Emoura Phạm. Khán giả phát hiện tín hiệu giúp người đẹp Việt có khả năng đăng quang.

Sự trùng hợp này khiến một bộ phận khán giả thích thú và đặt kỳ vọng vào Emoura Phạm. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây có thể là một tín hiệu thú vị dành cho đại diện Việt Nam, đồng thời chờ đợi xem liệu lịch sử có lặp lại tại mùa giải năm nay hay không.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự liên tưởng của người hâm mộ dựa trên 2 bài đăng có điểm tương đồng, chưa phải dấu hiệu chính thức từ ban tổ chức về kết quả cuộc thi. Việc ai giành vương miện Miss Grand International 2026 vẫn phụ thuộc vào các phần thi và quyết định cuối cùng của ban giám khảo.

Bên cạnh chi tiết trên, Emoura Phạm cũng được nhận xét duy trì phong độ tương đối ổn định trong thời gian qua. Người đẹp nổi bật nhờ khả năng giao tiếp tự tin, thường xuyên tương tác thân thiện với truyền thông quốc tế và tạo được sự gần gũi trong các hoạt động chung. Cô cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều nhân viên thuộc tổ chức Miss Grand International.

Người đẹp Việt Nam được nhận xét có phong độ ổn định sau những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi. Môi trường sống quốc tế giúp cô có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và thích nghi với nhiều hoàn cảnh.

Đại diện Việt Nam cao khoảng 1,7 m, số đo ba vòng khoảng 79-59-92 cm. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang hiện đại.

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026, Emoura Phạm đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cô thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi với phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Emoura Phạm khiến khán giả mãn nhãn khi chăm chút hình ảnh tại cuộc thi Miss Grand International 2026.