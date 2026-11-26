Quầy siêu thị ở Nhật Bản trống trơn khi có các hướng dẫn về việc chuẩn bị tủ đồ khẩn cấp trong 3 ngày. Ảnh minh hoạ: Mainichi

Theo AFP, trước những rủi ro từ thời tiết cực đoan và xung đột địa chính trị, một số quốc gia như Anh và Nhật Bản đã khuyến cáo các hộ gia đình dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất 72 giờ.

Tuy nhiên, những khuyến cáo này bị xuyên tạc trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn cầu. Các chuyên gia kiểm chứng thông tin của AFP đã bác bỏ nhiều tin đồn tương tự tại Australia, Malaysia và Hàn Quốc.

Theo công ty đầu tư Mizuho Securities, tâm lý bất an cùng những đồn đoán về ngày tận thế đã khiến doanh số các mặt hàng dự trữ khẩn cấp tại chuỗi bán lẻ Costco tăng đột biến. Walmart và Sam’s Club cũng được dự báo hưởng lợi từ xu hướng này. Tại Anh, doanh số thực phẩm đóng hộp của chuỗi siêu thị Iceland tăng 40% vào cuối tháng 10.

Các chuyên gia khẳng định những khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tế nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan và các cuộc tấn công mạng.

Theo Văn phòng Liên hiệp quốc về Giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNDRR), tổng chi phí do thảm họa gây ra trên toàn cầu, bao gồm những tác động đối với hệ sinh thái và chuỗi cung ứng, ước tính vượt 2.300 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, trong khi thảm họa ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng, nguồn tài trợ dành cho công tác ứng phó khủng hoảng lại tiếp tục suy giảm.

Các chuyên gia cảnh báo việc tích trữ quá mức do tin giả không chỉ gây lãng phí mà còn có thể dẫn đến thiếu hụt hàng hóa, đẩy giá cả tăng cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.