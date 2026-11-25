Quầy siêu thị ở Nhật Bản trống trơn khi có các hướng dẫn về việc chuẩn bị tủ đồ khẩn cấp trong 3 ngày. Ảnh minh hoạ: Mainichi

Theo hãng tin AFP, trước những rủi ro ngày càng gia tăng do thời tiết cực đoan và các cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và Iran, một số nước như Anh và Nhật Bản gần đây đã khuyến cáo các hộ gia đình rà soát nguồn dự trữ, bảo đảm có đủ nhu yếu phẩm thiết yếu trong ít nhất 3 ngày. Danh mục được khuyến nghị bao gồm thực phẩm bảo quản lâu, sữa bột trẻ em và bộ dụng cụ sơ cứu.

Tuy nhiên, những khuyến cáo nhằm giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp này lại bị gắn với nhiều tin đồn thất thiệt trên mạng, làm gia tăng tâm lý lo ngại và tình trạng mua sắm hoảng loạn.

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Mỹ, châu Âu và châu Á liên hệ các khuyến cáo trên với hàng loạt sự cố mất điện gây gián đoạn hoạt động hàng không và các ứng dụng ngân hàng, từ đó suy đoán về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu. Các chuyên gia kiểm chứng thông tin của AFP đã bác bỏ nhiều tuyên bố sai lệch lan truyền tại nhiều nước. Tại Australia, một số tài khoản mạng xã hội đã trích dẫn sai nội dung cuộc phỏng vấn với Hội Chữ thập đỏ để đưa ra thông tin rằng Canberra ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Những thông tin tương tự cũng lan truyền tại Malaysia và Hàn Quốc, mặc dù hai nước này không ban hành chỉ thị mới về dự trữ nhu yếu phẩm khẩn cấp.

Các tin đồn chủ yếu được chia sẻ trong những cộng đồng trực tuyến chuyên chuẩn bị cho các kịch bản thảm họa, nơi các thành viên tích trữ hàng hóa, xây dựng hầm trú ẩn và học các kỹ năng sinh tồn.

Theo phân tích của công ty đầu tư Mizuho Securities, tâm lý lo lắng của người tiêu dùng cùng những đồn đoán về ngày tận thế trên mạng xã hội đã góp phần khiến doanh số các mặt hàng dự trữ khẩn cấp tại hệ thống cửa hàng Costco tăng đột biến. Công ty này dự báo những chuỗi bán lẻ lớn khác như Walmart và Sam’s Club cũng có thể chứng kiến nhu cầu tích trữ thực phẩm tăng mạnh. Cuối tháng 10 vừa qua, truyền thông địa phương đưa tin doanh số thực phẩm đóng hộp tại Iceland, một chuỗi siêu thị của Anh, tăng 40%.

Theo ông Yotam Ophir, Phó Giáo sư truyền thông tại Đại học Buffalo, trong những thời điểm tâm lý bất an lan rộng, người dân có nhu cầu lớn về thông tin đầy đủ, bao quát cả các nguy cơ và biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, khi thông tin thiếu chi tiết hoặc không có bối cảnh rõ ràng, tin giả dễ dàng lan rộng và khiến mọi người tự đưa ra những cách lý giải sai lệch.

Làn sóng tin đồn mới nhất xuất hiện ngay sau khi Chính phủ Anh phát động chiến dịch truyền thông cộng đồng mang tên "Hãy sẵn sàng" (Be Ready) ngày 22/10, khuyến khích các hộ gia đình nâng cao khả năng tự ứng phó với tình huống khẩn cấp. Chiến dịch này tiếp nối những sáng kiến tương tự tại châu Âu, trong đó có Chiến lược Liên minh Chuẩn bị của Liên minh châu Âu (EU) được thông qua vào tháng 3/2025, cùng các hướng dẫn được ban hành tại Pháp, Ireland và Hà Lan.

Các khuyến cáo đều hướng tới mục tiêu giúp hộ gia đình có thể tự đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong 72 giờ đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra. Bà Lucy Easthope, chuyên gia về lập kế hoạch ứng phó thảm họa và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bath, cho biết các cơ quan chức năng muốn người dân nhận thức rằng những tình huống khẩn cấp như vậy hoàn toàn có thể xảy ra và cần được chuẩn bị trước.

Mặc dù có chung nguyên tắc cơ bản, các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm và nguy cơ tại từng quốc gia, khu vực. Nhật Bản, một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, đã thành lập một cơ quan quản lý thảm họa mới vào tháng 11, tập trung vào công tác ứng phó động đất. Trong khi đó, hướng dẫn hiện hành của Australia chủ yếu đề cập đến các nguy cơ cháy rừng, lũ lụt và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo bà Sojin Jang, trợ lý giáo sư về quản lý khẩn cấp và khoa học thảm họa tại Đại học Nebraska ở Omaha, việc một số khuyến cáo chuẩn bị ứng phó thảm họa được đưa ra gần thời điểm diễn ra các bài phát biểu của giới quân sự hoặc khi xảy ra xung đột quốc tế đã góp phần thúc đẩy những suy đoán trên mạng. Tuy nhiên, bà cho rằng thời điểm ban hành các khuyến cáo này cũng có những lý do thực tế, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Chi phí thảm họa ngày càng gia tăng

Các tổ chức quốc tế ngày càng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao khả năng chủ động ứng phó của các hộ gia đình trước thảm họa.

Theo báo cáo năm 2025 của Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNDRR), tổng chi phí do thảm họa gây ra trên toàn cầu, bao gồm cả những tác động đối với hệ sinh thái và chuỗi cung ứng, ước tính vượt 2.300 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, khoảng 95% thiệt hại kinh tế trực tiếp bắt nguồn từ các hiểm họa tự nhiên như động đất và hạn hán.

Tuy nhiên, báo cáo năm 2026 của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết trong bối cảnh thảm họa ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, nguồn tài trợ dành cho công tác ứng phó khủng hoảng lại tiếp tục suy giảm. Tổ chức này cảnh báo thông tin liên quan đến các cuộc khủng hoảng thường xuyên bị thao túng, chính trị hóa và xuyên tạc.

Các chuyên gia trao đổi với AFP cho rằng làn sóng thông tin sai lệch gần đây chủ yếu tập trung vào những việc cá nhân cần làm để chuẩn bị ứng phó thảm họa, nhưng lại thiếu bối cảnh cần thiết, chẳng hạn như các hoạt động chuẩn bị của chính phủ hoặc lý do các khuyến cáo được cập nhật.

Theo bà Sojin Jang, mục tiêu của những hướng dẫn này là nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Khi các hộ gia đình có thể tự đáp ứng những nhu cầu thiết yếu sau thảm họa, lực lượng ứng phó sẽ có điều kiện tập trung hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương hơn.

Bà Jang cũng phân biệt giữa việc chuẩn bị ứng phó có trách nhiệm, chẳng hạn như kiểm tra và thay thế các mặt hàng dự trữ trước khi hết hạn sử dụng, với hành vi tích trữ quá mức. Theo bà, việc mua sắm vượt nhu cầu có thể gây lãng phí, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa và đẩy giá cả tăng cao, qua đó ảnh hưởng nặng nề hơn đến người cao tuổi, các hộ gia đình thu nhập thấp và người khuyết tật.