Tín dụng xanh mở thêm nguồn lực cho đầu tư năng lượng sạch

Khoản vay có kỳ hạn 8 năm, tính từ đợt giải ngân đầu tiên đến thời điểm đáo hạn cuối cùng, thu hút 15 bên cho vay đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. HSBC giữ vai trò đầu mối thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ, điều phối giao dịch xanh, ngân hàng đại lý quản lý khoản vay.

Chương trình BESS dự kiến triển khai tại 70 trạm biến áp hiện hữu. Theo ngân hàng này, chương trình góp phần nâng cao độ ổn định, tin cậy của lưới điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm nguy cơ quá tải và sự cố. Khoản vay được cấu trúc phù hợp với Bộ Nguyên tắc Khoản vay xanh, gắn nguồn vốn tài trợ với lợi ích môi trường của chương trình.

Đây là một phương thức kết nối nhu cầu vốn đầu tư dài hạn với nhiều bên cho vay quốc tế. Điểm đáng chú ý nằm ở cách thiết kế kỳ hạn, tổ chức hợp vốn và xác định mục đích sử dụng vốn cho hạng mục đầu tư cụ thể. HSBC chỉ là một trường hợp mới nhất, thời gian qua một số ngân hàng cũng có những hình thức tài trợ và cách làm khác nhau.

THACO AGRI cho biết, doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái các cụm trang trại, nhà xưởng và tổng kho chăn nuôi; hệ thống trạm bơm sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp nước cho đàn bò và tưới đồng cỏ.

Doanh nghiệp đồng thời ứng dụng cơ giới hóa trong trồng, thu hoạch, vận chuyển nguyên liệu, cấp phát thức ăn; tự động hóa chế biến, phối trộn thức ăn và sản xuất chất đệm chuồng. Số hóa quản lý đàn bằng thẻ tai, chip định danh điện tử kết hợp phần mềm ERP hỗ trợ theo dõi chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tối ưu chi phí.

Điện mặt trời được đặt trong tổng thể đầu tư sản xuất, cùng hệ thống bơm, thiết bị và hạ tầng trang trại. Vì vậy, khi xem xét nhu cầu tài trợ, cần làm rõ vai trò của từng hạng mục, tiến độ đầu tư và hiệu quả vận hành trong phương án kinh doanh chung.

Một hướng khai thác khác là sử dụng phụ phẩm để phát điện. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, ngành mía đường địa phương có sự tham gia của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa với 2 nhà máy chế biến đường, tổng công suất 1,5 triệu tấn mía nguyên liệu/năm. Bã mía được dùng làm nhiên liệu phát điện sinh khối hòa lưới quốc gia; mật rỉ phục vụ sản xuất cồn, bùn lọc được sử dụng sản xuất phân bón vi sinh.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, doanh nghiệp ứng dụng nền tảng AgriOS để quản lý từng thửa đất, theo dõi chỉ số sinh trưởng, dự báo năng suất, tối ưu vật tư và điều hành xe thu hoạch theo thời gian thực. Quản trị số và khai thác phụ phẩm cùng xuất hiện trong quá trình tổ chức chuỗi sản xuất.

Hoạt động đầu tư cho nông sản xanh sạch chi phí rất lớn

Đối với ngành sắn, tại Tây Ninh cũng có nhiều nhà máy đầu tư xử lý nước thải khép kín, thu hồi khí biogas phát điện, tận dụng bã sắn làm phân bón hữu cơ. Những mô hình này mở thêm hướng sử dụng nguồn lực sẵn có trong sản xuất và chế biến nông sản.

Bài toán kinh tế của từng dự án cần được lượng hóa bằng vốn đầu tư, sản lượng điện, chi phí vận hành, mức tiết kiệm và thời gian hoàn vốn. Khi xây dựng phương án vay, cần phân biệt lợi ích từ điện phục vụ sản xuất với nguồn thu từ bán điện, làm rõ đóng góp của từng nguồn vào khả năng trả nợ.

Hiện các mô hình năng lượng trong nông nghiệp cho thấy nhu cầu vốn đa dạng, từ hạ tầng lưới điện đến thiết bị tại cơ sở sản xuất. Việc tổ chức hợp vốn là một phương thức huy động hiệu quả, song kỳ hạn và điều kiện tài trợ cần được thiết kế theo quy mô, dòng tiền, rủi ro của từng dự án.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những khó khăn về tài trợ công nghệ được nhận diện theo đặc điểm từng vùng. Ví dụ, miền Đông Nam Bộ còn thiếu cơ chế tài chính linh hoạt đối với thế chấp tài sản công nghệ trên đất nông nghiệp, như nhà màng, hệ thống IoT và trang thiết bị tự động hóa.

Từ thực tế hoạt động cho thấy, doanh nghiệp cần nguồn tín dụng trung, dài hạn liên quan vốn cho chuỗi chăn nuôi, phù hợp nhu cầu thời hạn tài trợ gắn với thời gian thu hồi vốn của sản xuất.

Đối với đầu tư năng lượng sạch, phương án kinh doanh của doanh nghiệp cần xác định chi phí đầu tư, vận hành, nguồn trả nợ và thời điểm hình thành dòng tiền. Dữ liệu về tiêu thụ điện, sản lượng, nguyên liệu đầu vào và hiệu quả thiết bị là những nội dung cần được làm rõ để phục vụ thẩm định.

Về phía ngân hàng, cần được xem xét trên từng nhu cầu: vốn đầu tư thiết bị, vốn lưu động hoặc hợp vốn cho dự án quy mô lớn. Điều kiện tín dụng và khả năng ưu đãi phải gắn với sản phẩm cụ thể, mức độ đáp ứng tiêu chí xanh và đánh giá khả năng trả nợ.