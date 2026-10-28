Tín dụng ưu đãi tiếp sức người hoàn lương

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp các hộ có người chấp hành xong án phạt tù phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Trở về với cuộc sống đời thường sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người phải đối mặt với không ít trở ngại. Bên cạnh định kiến xã hội, thiếu vốn và chưa có định hướng sản xuất phù hợp là những khó khăn khiến quá trình làm lại cuộc đời thêm gian nan.

Trong bối cảnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành điểm tựa thiết thực, giúp người hoàn lương có điều kiện phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ổn định.

Tại thôn Công Tum, xã Tân Kỳ, mô hình nuôi dúi của gia đình chị Dương Thị Lim là một ví dụ được vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị đầu tư xây dựng chuồng trại, duy trì đàn dúi thương phẩm từ 40 đến 50 con. Với giá bán trung bình 600 nghìn đồng/kg, mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp vợ chồng chị từng bước vượt qua khó khăn.

Chị Lim chia sẻ: Nguồn vốn được hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vợ chồng chị nỗ lực lao động, làm lại cuộc đời.

Để chính sách đến đúng người, phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể và tổ tiết kiệm, vay vốn tại cơ sở rất quan trọng.

Ông Hoàng Hữu Bắc, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Công Tum, cho biết các tổ chức hội, đoàn thể tích cực hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để các đối tượng đủ điều kiện sớm tiếp cận nguồn vốn.

Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới (thực hiện hoạt động tín dụng tại 5 xã, trong đó có xã Tân Kỳ) chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, kiểm soát giải ngân, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích.

Các tổ chức hội, đoàn thể thôn Kon Tum, xã Tân Kỳ thường xuyên thăm nắm tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi.

Theo quy định, người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo. Chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người vay chủ động tổ chức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Đánh giá về định hướng phát triển chương trình, ông Hoàng Như Túy, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chợ Mới, cho biết: Chính sách tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, mức cho vay tối đa đối với mỗi cá nhân được nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng.

Việc nâng hạn mức được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để người vay mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có hơn 550 khách hàng đang duy trì dư nợ chương trình, với tổng số tiền trên 50,7 tỷ đồng.

Khi có sinh kế và cơ hội ổn định cuộc sống, người hoàn lương có thêm động lực vượt qua mặc cảm, nỗ lực sửa chữa sai lầm, hướng tới trở thành những công dân