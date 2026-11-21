Nhờ nguồn tín dụng ưu đãi, nhiều phụ nữ vùng cao ở Lào Cai phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm tại địa phương. (Ảnh: Thanh Tân)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 416/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 của Chính phủ, quy định chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định có hiệu lực từ ngày 19/11/2026.

Các chính sách được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, gồm cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đối tượng vay vốn gồm hộ gia đình có chủ hộ hoặc vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số; hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo từng thời kỳ, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hộ đối với mục đích hỗ trợ đất ở và không vượt quá 100 triệu đồng/hộ đối với mục đích hỗ trợ nhà ở. Lãi suất cho vay là 3%/năm.

Đối với chính sách hỗ trợ đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề, đối tượng vay vốn là hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương.

Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, tối đa 200 triệu đồng/hộ. Mức cho vay hỗ trợ học nghề áp dụng theo chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Để được vay vốn theo các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề, hộ gia đình phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định; có tên trong danh sách được thụ hưởng chính sách tương ứng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thành viên đại diện vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, đối tượng vay vốn gồm hộ gia đình cư trú hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại vùng này.

Trong đó, ưu tiên thứ tự vay vốn đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình vay vốn phải cư trú tại địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú; thành viên đại diện vay vốn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động hợp pháp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích vay.

Mức cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh tối đa là 10 tỷ đồng/cơ sở và 200 triệu đồng/hộ gia đình. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Đối với các chính sách trên, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.