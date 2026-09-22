Tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tăng 10,08%

Đặt trong mối liên hệ với tín dụng cả nước, tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước và cùng xu hướng tăng trưởng (8 tháng đầu năm, tín dụng cả nước tăng 10,24%).

Ở góc độ chính sách và thực hiện chính sách, hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, 8 tháng đầu năm gắn liền với một số kết quả.

Thứ nhất, đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong đó, tín dụng tiếp tục tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế - 8 tháng đầu năm 2026, tín dụng cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng khoảng 10,8% so với cuối năm 2025.

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế

Thứ hai, hoạt động tín dụng tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp và gắn với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN. Trong đó cho vay xuất khẩu đạt 375 nghìn tỷ đồng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt 845 nghìn tỷ đồng và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.412 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng khoảng 10% so với cuối năm 2025.

Riêng giải ngân gói tín dụng cho vay nông, lâm, thủy sản, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu chương trình đến nay, đạt 64,8 nghìn tỷ đồng, cho 18.612 lượt khách hàng vay vốn. Đến cuối tháng 8/2026 dư nợ chương trình đạt 11,7 nghìn tỷ đồng.

Thứ ba, hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai diễn biến phù hợp với định hướng chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và tác động tích cực từ môi trường kinh tế xã hội. Trong đó các động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư tiếp tục tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong mối liên hệ giữa ngân hàng – khách hàng và nền kinh tế. Trong quá trình này, ở góc độ kinh doanh và quản trị hoạt động - tăng trưởng nguồn vốn huy động 8 tháng đầu năm trên địa bàn, là cơ sở nền tảng, góp phần quan trọng để các TCTD mở rộng và tăng trưởng tín dụng.

Đến cuối tháng 8/2026 tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 6.324 nghìn tỷ đồng, tăng 1,07% so với tháng trước và 8,51% so với cuối năm. Trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt 4.225 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,8% trong tổng tiền gửi và tăng 9,3% so với cuối năm.