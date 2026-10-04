Tín dụng tiêu dùng: Thách thức phía sau đà tăng trưởng

Hoạt động cho vay tiêu dùng cần đảm bảo minh bạch, bền vững. Ảnh: chinhphu.vn

Đà tăng trưởng được duy trì

Hoạt động cho vay của các công ty tài chính đã bổ sung cho các kênh tín dụng truyền thống, đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của người dân. Tính đến tháng 8/2026, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và tín dụng cấp qua phát hành thẻ của toàn hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng đạt khoảng 4,62 triệu tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 22,56% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế.

Trong đó, dư nợ cho vay của các công ty tài chính đạt gần 185 nghìn tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống đạt gần 134 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19%; tín dụng cấp qua phát hành thẻ đạt trên 51 nghìn tỷ đồng.

Theo TS. Đào Minh Tú – Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, quy mô này cho thấy tài chính tiêu dùng đã trở thành một bộ phận đáng kể của hoạt động tín dụng, gắn trực tiếp với sức mua của người dân và sự lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ. Trong bối cảnh tiêu dùng trong nước ngày càng được kỳ vọng là một động lực quan trọng của tăng trưởng, một thị trường tài chính tiêu dùng lành mạnh sẽ góp phần kết nối nhu cầu của người dân với hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Để có được kết quả này, các công ty tài chính đã có những thay đổi đáng kể trong phương thức quản trị, từ lựa chọn khách hàng có thu nhập, dòng tiền và lịch sử tín dụng phù hợp đến điều chỉnh danh mục nhằm tăng tỷ trọng các khoản vay có chất lượng tốt.

Đáng chú ý, dưới tác động của quá trình chuyển đổi số, công nghệ tài chính (Fintech), dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng ngày càng sâu hơn trong thẩm định, cấp tín dụng và quản lý khách hàng. Các giải pháp thanh toán như mã QR trả góp, thẻ tín dụng ảo tích hợp Apple Pay, Google Pay với hạn mức nhỏ cũng được triển khai, tạo thêm sự thuận tiện cho người tiêu dùng.

Có thể thấy, công nghệ đang giúp tín dụng tiêu dùng tiến gần hơn tới nhu cầu thực tế của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.

Thách thức quản trị rủi ro

Đằng sau đà tăng trưởng là thách thức, áp lực đối với chất lượng tín dụng và công tác thu hồi nợ. Tính đến cuối tháng 8/2026, nợ xấu của khối công ty tài chính đạt gần 19,9 nghìn tỷ đồng, tăng so với mức 18,2 nghìn tỷ đồng cuối năm 2025.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến nợ xấu tăng, bà Nguyễn Ngọc Bảo Linh - Trưởng phòng Thanh tra tổ chức tín dụng phi ngân hàng và tổ chức khác, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, khách hàng của các công ty tài chính chủ yếu là người có thu nhập trung bình và thấp, không có tài sản bảo đảm và vay vốn phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đời sống. Vì vậy, mức độ rủi ro cao hơn so với tín dụng có tài sản bảo đảm. Khả năng trả nợ và dòng tiền của nhóm khách hàng này dễ chịu tác động bởi các biến động kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, một bộ phận khách hàng sau khi được giải ngân đã có biểu hiện chây ì, trốn tránh hoặc cắt đứt liên lạc, khiến việc đánh giá dòng tiền thực tế cũng như thu hồi nợ trở nên khó khăn.

Mặt khác, công tác thẩm định và quyết định cấp tín dụng vẫn còn những thiếu sót, chưa bảo đảm tính chặt chẽ, đầy đủ và việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ chưa nghiêm.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, quá trình số hóa hoạt động cho vay giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nhưng cũng tạo điều kiện để các hành vi gian lận chuyển sang những phương thức tinh vi hơn.

Theo ông Nguyễn Đình Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng, Phó Tổng Giám đốc HD SAISON, trong môi trường số, rủi ro gian lận không còn tồn tại riêng lẻ mà hình thành một chuỗi liên kết từ dữ liệu, danh tính, thiết bị đến tài khoản nhận tiền và điểm bán. Tội phạm có thể lợi dụng AI, Deepfake và mạng xã hội để thao túng khách hàng thực hiện các thao tác xác thực mà không nhận thức đầy đủ hậu quả.

Mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro

Với quy mô dân số khoảng 108 triệu người, nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn lớn, tạo dư địa để tín dụng tiêu dùng tiếp tục phát triển, hỗ trợ nhu cầu vốn cho đời sống và góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, áp lực nợ xấu và rủi ro gian lận trong số hóa hoạt động cho vay xuất hiện trong bối cảnh dư nợ vẫn tăng cho thấy bài toán của tín dụng tiêu dùng hiện nay không đơn thuần là mở rộng quy mô mà là kiểm soát chất lượng tăng trưởng, nâng cao chất lượng thẩm định khoản vay, minh bạch thông tin, bảo vệ khách hàng và kiểm soát rủi ro. Đây là những yếu tố quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của tín dụng tiêu dùng.

Ở góc độ thẩm định, đại diện Home Credit Việt Nam lưu ý, quy trình thẩm định cần phân định rõ giữa thu nhập khai báo, thu nhập khả dụng, khả năng chi trả và thu nhập đã được xác minh thông qua các mô hình dự báo phù hợp.

Theo ông Nguyễn Đình Đức, quản trị rủi ro tài chính tiêu dùng cần chuyển từ tư duy “kiểm soát nhiều hơn” sang “kiểm soát chính xác hơn”; dữ liệu cảnh báo và danh sách hạn chế phải được sử dụng như công cụ hỗ trợ thẩm định dựa trên tiêu chuẩn minh bạch, thay vì thay thế hoàn toàn đánh giá của từng tổ chức.

Đồng thời, trách nhiệm phòng, chống gian lận phải được thực hiện xuyên suốt từ lãnh đạo, kinh doanh, công nghệ đến các đối tác. Đặc biệt, cần tiếp tục có sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan quản lý để xây dựng một hệ sinh thái phòng vệ hiệu quả.

TS. Đào Minh Tú cũng chung quan điểm việc kiểm soát rủi ro gian lận trong hoạt động cho vay tiêu dùng đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, các công ty tài chính, tổ chức thông tin tín dụng, đối tác công nghệ và các chủ thể liên quan.

Với người vay, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đọc kỹ hợp đồng, cân nhắc khả năng trả nợ, sử dụng vốn hợp lý và thực hiện đúng cam kết.

Với bên cho vay, đó là trách nhiệm thẩm định phù hợp, tư vấn trung thực, bảo vệ dữ liệu khách hàng, nhắc nợ và thu hồi nợ đúng quy định, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh.

Mỗi tổ chức vừa phải củng cố hệ thống kiểm soát của mình, vừa tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thông tin cảnh báo và phối hợp nhận diện kịp thời các phương thức gian lận mới. TS. Đào Minh Tú

Theo TS. Đào Minh Tú, minh bạch thông tin cũng cần được coi là một yêu cầu cốt lõi của tài chính tiêu dùng có trách nhiệm. Yêu cầu này càng trở nên quan trọng khi hoạt động vay vốn ngày càng được số hóa. “Cùng với đổi mới công nghệ, thị trường cần đầu tư mạnh hơn cho giáo dục tài chính, cho cách trình bày thông tin dễ hiểu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cho những công cụ giúp khách hàng nhận diện tổ chức cho vay hợp pháp”, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Số hóa đi cùng kiểm soát rủi ro, phát triển thị trường phải gắn với bảo vệ người tiêu dùng, mở rộng cho vay phục vụ đời sống song hành với nâng cao chất lượng khoản vay. Đó là nền tảng để tín dụng tiêu dùng phát triển lành mạnh, hỗ trợ sức mua và đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế./.