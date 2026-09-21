Tín dụng tiếp sức nguồn nhân lực công nghệ

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học mới 2026-2027, hơn 633.000 sinh viên đã nhập học, trong đó có khoảng 1/3 sinh viên lựa chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Đây là nhóm ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn khi Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.

Để hỗ trợ người học, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành STEM. Chính sách không chỉ đặt trọng tâm vào mức vốn vay mà còn tính đến khả năng trả nợ của người học sau khi hoàn thành khóa học.

Tín dụng ưu đãi đang giúp học sinh, sinh viên theo học STEM giảm áp lực chi phí.

Tại Hà Nội, chương trình cho vay STEM được triển khai với mức vay trang trải 100% học phí theo mức thu thực tế của nhà trường, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, cố định trong suốt thời gian vay. Khoản vay đến 500 triệu đồng không yêu cầu tài sản bảo đảm; trường hợp trên 500 triệu đồng thực hiện bảo đảm bằng tài sản theo quy định.

Đối với người học, việc được hỗ trợ cả học phí và chi phí sinh hoạt giúp giảm một phần áp lực tài chính trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi chi phí đào tạo không chỉ nằm ở học phí mà còn bao gồm nhiều khoản phục vụ việc học.

Bạn Nguyễn Đức Lộc, phường Yên Sở, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến), là một trong những sinh viên được tiếp cận nguồn vay theo Quyết định số 29. Lộc được duyệt vay 368 triệu đồng. "Với khoản vay này, em có thêm điều kiện trang trải học phí, mua sắm thiết bị học tập và yên tâm theo đuổi ngành nghề kỹ thuật cao - lĩnh vực đang được Nhà nước ưu tiên phát triển", Nguyễn Đức Lộc chia sẻ.

Đến cuối tháng 6/2026, chương trình tín dụng dành cho người học STEM có dư nợ 4.423 tỷ đồng.

Để tiếp cận vốn, học sinh, sinh viên cần đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp tại địa phương. Người học năm thứ nhất cần có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận nhập học; từ năm thứ hai trở đi cần có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi năm có hơn 1.000 sinh viên đăng ký vay vốn. Sinh viên chỉ cần có giấy xác nhận đang theo học để thực hiện thủ tục vay vốn ưu đãi. Chia sẻ tại chương trình “Chuyện ngân hàng - Chuyện đời sống”, PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Đây là một chính sách rất tốt để hỗ trợ các em, bởi phần lớn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội xuất thân từ khu vực nông thôn và cũng có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn”.

Một điểm khác của chương trình là cơ chế trả nợ được gắn với thời gian học tập và giai đoạn sau tốt nghiệp. Trong thời gian theo học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Sau khi kết thúc khóa học 12 tháng, người học mới bắt đầu trả nợ gốc; việc trả nợ được phân kỳ 12 tháng một lần. Người vay cũng có thể trả nợ trước hạn mà không chịu phí phạt. Cách thiết kế này tạo thêm khoảng thời gian để người học tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập và ổn định trước khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Theo báo cáo do Bộ Tài chính công bố tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đến cuối tháng 6/2026, các chương trình tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có dư nợ trên 24.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn khoảng 0,21%. Riêng chương trình tín dụng dành cho người học STEM có dư nợ 4.423 tỷ đồng và chưa phát sinh nợ quá hạn, nợ khoanh.