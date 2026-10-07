Tín dụng tiếp sức các động lực tăng trưởng TP. Hồ Chí Minh

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ phát triển thị trường bán lẻ Tiếp tục tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào lĩnh vực ưu tiên

9 tháng đầu năm, kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao; các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng và đóng góp tỷ trọng cao trong GRDP. Kết quả này hội tụ từ nhiều yếu tố, trong đó có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cùng vai trò của hoạt động ngân hàng trong cung ứng vốn và dịch vụ cho nền kinh tế.

Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định, tạo điều kiện để các chính sách, chương trình tín dụng phát huy hiệu quả, đồng thời góp phần duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Các giải pháp về quản lý, tổ chức triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng tiếp tục được thực hiện gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó hỗ trợ ổn định lãi suất, thị trường tiền tệ, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng (TCTD) khai thác, sử dụng vốn hiệu quả và hỗ trợ doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, tín dụng tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn theo số liệu dự ước đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 301 nghìn tỷ đồng; công nghiệp hỗ trợ đạt 109 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng.

Tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Thành phố tiếp tục chiếm tỷ trọng cao và duy trì mức tăng khá. Dư nợ cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 767 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng dư nợ và tăng 10,2% so với cuối năm; cho vay ngành xây dựng đạt 310,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,6% và tăng 17,8%; cho vay lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ đạt 765 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng dư nợ và tăng 7,8% so với cuối năm.

Bên cạnh việc tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ngành Ngân hàng Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách và gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Gói tín dụng cho vay lâm sản, thủy sản đạt tổng doanh số giải ngân 54,8 nghìn tỷ đồng, dư nợ 9,2 nghìn tỷ đồng, với 15.534 lượt khách hàng vay vốn. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt doanh số giải ngân 416 nghìn tỷ đồng cho 142.589 lượt khách hàng vay vốn, tương đương 70,1% quy mô gói.

Bên cạnh cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng tiếp tục phát triển gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn.

Đặc biệt, các dịch vụ thanh toán qua thẻ, Internet Banking, Mobile Banking, QR Code, ví điện tử… tiếp tục thu hút người dân, khách hàng mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, góp phần mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và tăng nguồn vốn huy động, tiền gửi thanh toán tại các TCTD. Đến cuối tháng 9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo số liệu dự ước đạt 5,74 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025.

Những kết quả đạt được của hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm góp phần hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tạo nền tảng để ngành Ngân hàng Thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành kế hoạch năm và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố năm 2026.