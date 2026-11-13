Tín dụng tăng mạnh tại nhóm ngân hàng lớn và cho vay dự án hạ tầng trọng điểm được miễn 'room'

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025.

Tại nhóm 28 ngân hàng niêm yết, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 12,6%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống.

Xét theo nhóm ngân hàng, tín dụng được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng tư nhân lớn có lợi thế "room" do nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém: HDBank báo dư nợ cho vay tăng 31,8% lên gần 720 nghìn tỷ đồng, VPBank ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng tăng 28,5% lên vượt 1,21 triệu tỷ đồng, trong khi tín dụng tại MB tăng 18,8% lên gần 1,29 triệu tỷ đồng.

Tại nhóm ngân hàng tham gia cho vay các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia trong danh sách được miễn "room" tín dụng, dư nợ cũng tăng trưởng tích cực.

LPBank báo tín dụng tăng 22,9% so với đầu năm, đưa dư nợ cho vay lên 481,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tín dụng xây dựng tăng 127% so với đầu năm và tăng 93% sau một quý, đạt 99.416 tỷ đồng.

Tại Techcombank, tín dụng hợp nhất đến hết quý III/2026 tăng 16,7%, cao hơn đáng kể mức 11,6% của toàn hệ thống. Trong đó tín dụng riêng lẻ ngân hàng mẹ tăng 16,3%. Riêng tại khối doanh nghiệp, dư nợ tăng 20%, chủ yếu nhờ giải ngân cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Trong đó, cho vay ngành tăng 153% so với đầu năm và 62% so với quý trước.

Tại NCB, tăng trưởng tín dụng đến hết quý III/2026 đạt 54,5% so với đầu năm, cao nhất hệ thống. NCB không thuyết minh chi tiết tín dụng theo nhóm ngành, tuy nhiên theo báo cáo tài chính bán niên, tại thời điểm 30/6/2026, dư nợ xây dựng và kinh doanh BĐS đã tăng 43% so với đầu năm lên hơn 52,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ toàn ngân hàng và là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm.

Còn tại SACOMBANK, tín dụng tăng tốc hơn 10% chỉ trong quý III/2026, nâng mức tăng trưởng tín dụng kể từ đầu năm lên 11,8%. ACBS đánh giá rằng kể từ khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Vingroup, tín dụng tại SACOMBANK đã tăng tốc đáng kể.

Thời gian tới, ban lãnh đạo SACOMBANK cho hay ngân hàng có kế hoạch ưu tiên giải ngân tín dụng cho các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn như Vingroup và các dự án hạ tầng trọng điểm. Trong 2-3 năm tiếp theo, ngân hàng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng phân khúc khách hàng này lên 25-30% tổng dư nợ cho vay.

Hầu hết các ngân hàng TMCP tư nhân còn lại ghi nhận tăng trưởng tín dụng 9 tháng trong khoảng 9-11%, phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp cho cả năm.

Một số trường hợp tín dụng tăng chậm hơn như tại PGBank (+7,07%, chủ yếu do quý đầu năm tín dụng tăng trưởng âm), VIB (+7,68%, một phần do mảng khách hàng cá nhân thế mạnh truyền thống của ngân hàng chỉ tăng 1,8% so với đầu năm)...

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Ở chiều ngược lại, Saigonbank và Eximbank là hai ngân hàng báo tín dụng tăng trưởng âm sau 9 tháng.

Tại Saigonbank, dư nợ cho vay giảm 1% so với đầu năm về 21.755 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 4,4%.

Eximbank ghi nhận dư nợ cho vay giảm 17,6%, tức giảm hơn 32.000 tỷ đồng so với đầu năm về mức gần 152.000 tỷ đồng trong khi huy động tiền gửi giảm 10,7% và huy động liên ngân hàng giảm 34,7%.

Trong khi tín dụng phân hóa ở nhóm ngân hàng tư nhân, tại nhóm quốc doanh, diễn biến tăng trưởng tín dụng khá thận trọng, bám sát định hướng điều hành của NHNN. Tính đến 30/9/2026, Vietcombank ghi nhận tín dụng tăng 8,5%, BIDV tăng 8,0% và VietinBank tăng 7,5%.

Xét theo lĩnh vực, thống kê của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho thấy cơ cấu tăng trưởng tín dụng đã thay đổi rõ nét trong quý III với tín dụng xây dựng tăng vọt 15,5% so với quý liền trước. Lũy kế 9 tháng, cho vay xây dựng tăng 25,4%, góp phần dẫn dắt tăng trưởng tín dụng.

Trong khi đó, tín dụng kinh doanh BĐS gần như đi ngang trong quý III (+0,9% so với quý II) sau giai đoạn tăng mạnh nửa đầu năm. Điều này phần nào phản ánh tác động từ định hướng kiểm soát tín dụng BĐS của Ngân hàng Nhà nước. Lũy kế 9 tháng, tín dụng kinh doanh BĐS tăng 22,3%.

Ngoài ra, tín dụng dịch vụ tài chính tiếp tục tăng mạnh 41,5% so với đầu năm, tín dụng sản xuất đi ngang so với quý II và tăng 12,5% so với đầu năm...

Còn xét theo kỳ hạn, tăng trưởng tín dụng tiếp tục nghiêng về trung và dài hạn, với mức tăng lần lượt 16,4% và 15,1% so với đầu năm, cao hơn đáng kể so với 9,8% của cho vay ngắn hạn.

Trong một báo cáo phân tích mới đây, VDSC đánh giá động lực chính cho tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm tiếp tục đến từ khối doanh nghiệp và các khoản vay kỳ hạn trung - dài, trong đó có sự chuyển dịch động lực từ bất động sản sang xây dựng và tiêu dùng.

Nhóm phân tích đồng thời lưu ý rằng mức tăng đột biến của tín dụng xây dựng trong bối cảnh tín dụng BĐS bị kiểm soát chặt cần được theo dõi thêm, do một phần dư nợ liên quan đến chuỗi giá trị BĐS có thể được ghi nhận vào nhóm xây dựng. Song song, tốc độ mở rộng tín dụng cao trong bối cảnh nợ xấu và nợ nhóm 2 hình thành ròng tăng mạnh là điểm cần tiếp tục theo dõi trong các quý tới.