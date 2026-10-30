Tín dụng tăng 11,94%, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,8 triệu tỷ đồng

Về cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế, đến cuối tháng 8/2026, nhóm thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 70,11%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,81%; nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%.

Trong số các ngành kinh tế có tỷ trọng dư nợ lớn, ngành bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 20,46% tổng dư nợ nền kinh tế. Tiếp đến, hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 15%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12%; xây dựng chiếm 7,82%; nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%.

Đến ngày 26/10/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025

Đối với ngành xây dựng, dư nợ bao gồm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư.

Theo thông tin từ NHNN, khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cùng với việc hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Các tổ chức tín dụng cũng được chỉ đạo tăng cường cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, đáp ứng nhu cầu vốn, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.