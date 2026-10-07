Tín dụng quý IV bứt tốc ngoạn mục, ngân hàng đón sóng lợi nhuận những tháng cuối năm

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý IV/2026 do Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện, các tổ chức tín dụng đặt kỳ vọng rất cao vào sự bứt phá của dòng vốn trong giai đoạn nước rút. Mức tăng trưởng bình quân trong quý IV được kỳ vọng đạt 5,3% đối với dư nợ tín dụng, tăng 1,1 điểm % so với mức kỳ vọng của quý III. Trong khi đó, tăng trưởng huy động vốn quý IV dự kiến đạt 4,1%, giảm nhẹ 0,1 điểm % so với kỳ vọng quý trước.

Đáng chú ý, các nhà băng đã có sự đảo chiều rõ nét trong việc nhìn nhận mục tiêu cả năm. Trái với động thái hạ dự báo ở kỳ khảo sát trước, lần này các tổ chức tín dụng giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn cả năm 2026 ở mức 14,3%, đồng thời nâng mạnh kỳ vọng tăng trưởng tín dụng bình quân thêm 1,9 điểm %, lên mức 16,4%.

86,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, đà cải thiện kinh doanh trong quý III và quý IV đang tạo bệ phóng vững chắc cho lợi nhuận trước thuế cả năm 2026. Có tới 86,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận năm nay tăng trưởng dương so với năm 2025, nhích thêm 2 điểm % so với mức 84,1% của kỳ điều tra trước. Ở chiều ngược lại, chỉ còn 10,4% đơn vị lo ngại lợi nhuận suy giảm và 3,5% dự kiến không đổi.

Động lực hỗ trợ lớn nhất đến từ các nhân tố nội tại khi có từ 73,9% đến 76,3% tổ chức tín dụng đánh giá các yếu tố này tác động tích cực đến kinh doanh trong quý III và cả năm. Với các nhân tố khách quan, tỷ lệ tổ chức tín dụng đánh giá có lợi dao động từ 65,8% đến 71,1%, dù mức độ lạc quan đã phần nào thu hẹp lại.

Sự thận trọng của các ngân hàng là hoàn toàn có cơ sở khi mặt bằng rủi ro tổng thể chưa hạ nhiệt. Các tổ chức tín dụng nhận định rủi ro khách hàng tiếp tục tăng nhẹ trong quý III nhưng sẽ tăng chậm lại trong quý IV. Tính chung cả năm 2026, rủi ro tổng thể được dự báo tăng nhẹ so với năm 2025, trái ngược với kỳ vọng giảm nhẹ ở năm trước. Nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất gồm các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xu hướng rủi ro này dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc tiếp tục tăng nhẹ trong năm 2027.

Đồng điệu với xu hướng khảo sát từ NHNN, các dự báo định lượng từ giới phân tích tài chính cũng vẽ nên gam màu tươi sáng cho kết quả kinh doanh quý III và cả năm 2026.

Theo báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 của VPBankS Research, tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng trong danh mục theo dõi ước đạt 67.699 tỷ đồng ở quý III, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2026, khối nghiên cứu này dự phóng lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng theo dõi sẽ đạt 281.356 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 21,5%.

Chuyên gia phân tích tại VPBankS đánh giá động lực tăng trưởng cốt lõi đến từ việc mở rộng tín dụng ổn định và sự cải thiện biên lãi ròng (NIM) tại một số nhà băng. Dù vậy, thị trường vẫn cần lưu tâm đến áp lực từ chi phí vốn, chi phí tín dụng cũng như bài toán kiểm soát chất lượng tài sản.

Báo cáo của VPBankS đưa ra con số dự phóng cụ thể cho từng ngân hàng trong quý III. Nhờ kỳ vọng tín dụng cả năm có thể vươn tới mốc 35%, HDBank được dự báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng 45,5%. MB cũng được dự phóng mức tăng lợi nhuận sau thuế 35,8% trong quý III, phản ánh kết quả tăng trưởng tín dụng khoảng 19% đến 20% tính đến cuối quý III nhờ phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, VPBankS dự báo lợi nhuận sau thuế quý III của BIDV tăng 24,3%, VietinBank tăng 20,1% và Vietcombank tăng 12,6%, trong đó tín dụng và NIM cải thiện tiếp tục giữ vai trò trợ lực chính.

Xét cho cả năm 2026, báo cáo từ VPBankS thể hiện triển vọng tăng trưởng thu nhập rộng khắp khi dự báo lợi nhuận sau thuế của VPBank tăng 30,5%, Vietcombank tăng 22,8%, VietinBank tăng 22,2%, Techcombank tăng 19,9% và BIDV tăng 18,4%. Những con số này củng cố thêm nhận định rằng ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.