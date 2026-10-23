Tín dụng ngân hàng tạo lực phát triển

469.390tỷ đồng

Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, ước đến cuối tháng 9/2026

62.349tỷ đồng

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, tăng 13,57% so với cuối năm 2025

hơn1.664tỷ đồng

Dư nợ tín dụng xanh trên địa bàn thành phố

Dòng vốn cho tăng trưởng

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng đang gia tăng nguồn lực tài chính, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, mở ra dư địa cho phát triển kinh tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Hội An. Ảnh: QUANG VIỆT

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố đặt ra yêu cầu huy động nhiều nguồn lực. Do vậy, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đang triển khai đồng bộ giải pháp, từ thủ tục, hồ sơ đến điều kiện cấp tín dụng..., giúp các thành phần kinh tế hấp thụ vốn, tạo lực phát triển.

Đẩy vốn vào sản xuất, kinh doanh

Vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) đang giúp nhiều nông hộ trên địa bàn phát triển nông nghiệp, chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Agribank Quảng Nam cho biết, đến ngày 15/10, tổng dư nợ của đơn vị đạt 17.698 tỷ đồng với 37.312 khách hàng tiếp cận vốn sản xuất.

“Ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại. Chúng tôi tiếp tục chuyển đổi số, đồng hành với chương trình “tam nông”, ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn”

Trần Ngọc ÁnhGiám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam)

Ông Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh Hội An cho biết, đơn vị ưu tiên tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực được Ngân hàng Nhà nước định hướng ưu tiên trên cơ sở đánh giá đầy đủ nhu cầu, phương án sử dụng vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

TPBank xác định đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng tiếp cận vốn là những yếu tố quan trọng để đồng hành với khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh số hóa quy trình tín dụng, khai thác dữ liệu phù hợp để giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy và giúp việc đánh giá, cấp tín dụng thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 cho hay, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 469.390 tỷ đồng (tăng gần 5% so với cuối năm 2025, tăng 9,5% so với cùng kỳ). Cơ cấu tín dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ với tỷ trọng 73,05%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,4% và nông - lâm - thủy sản chiếm 3,54%. Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hấp thụ vốn.

Cơ cấu dư nợ cho vay trên địa bàn theo lĩnh vực

Ước đến cuối tháng 9/2026 · Tổng dư nợ 469.390 tỷ đồng

73,05%

Thương mại - dịch vụ

23,4%

Công nghiệp - xây dựng

3,54%

Nông - lâm - thủy sản

Tăng gần 5% so với cuối năm 2025

Tăng 9,5% so với cùng kỳ

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Hỗ trợ bằng lãi suất ưu đãi

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9, hiện nay lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân trên địa bàn thành phố ở mức 5,7-11,8%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn bình quân ở mức 6,6-13,8%/năm. Nhiều chương trình tín dụng với mức lãi suất ưu đãi được các ngân hàng thương mại tích cực triển khai. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng tiết giảm chi phí hoạt động, ổn định và giảm mặt bằng lãi suất huy động hợp lý, tạo cơ sở để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn thành phố

Hiện nay · Đơn vị: %/năm

Cho vay ngắn hạn bình quân5,7 – 11,8%

Cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên4%

Cho vay trung, dài hạn bình quân6,6 – 13,8%

02468101214%

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Ngân hàng thương mại đang thúc đẩy tín dụng vào sản xuất, kinh doanh. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Lê Anh Xuân cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.

“Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, khơi thông dòng vốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm”

Lê Anh XuânGiám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Nhằm đẩy mạnh tín dụng phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 định hướng tín dụng tập trung vào nội dung các nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, kế hoạch của UBND Đà Nẵng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

“Chúng tôi chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục. Các ngân hàng thương mại cần tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng để đẩy nhanh tốc độ, thời gian phục vụ khách hàng”

Lê Anh XuânGiám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Thêm nguồn lực vào lĩnh vực ưu tiên

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn và tín dụng xanh trên địa bàn thành phố đạt quy mô khá lớn, khẳng định vai trò là “xương sống” của nền kinh tế.

Hộ ông Nguyễn Văn Hiến vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiên Phước để phát triển kinh tế vườn. Ảnh: QUANG VIỆT

Hướng vào nông nghiệp, nông thôn

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9, nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng, cùng với xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Tại Đà Nẵng, dòng vốn tín dụng dành cho nông nghiệp, nông thôn đang phát huy vai trò quan trọng trong hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt, nguồn lực này còn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Hộ ông Nguyễn Văn Hiến (thôn Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà) nhiều năm qua đã vay 500 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiên Phước, đầu tư mô hình nông nghiệp kết hợp theo hướng hữu cơ. Trên diện tích vườn đồi 4ha, ông Hiến trồng nhiều loại cây như lòn bon, măng cụt, sầu riêng và chăn nuôi gà thả vườn, cá điêu hồng, cá lóc. Mới đây, ông thu hoạch được 3 tấn lòn bon bán được gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, tính trung bình mỗi năm, ông Hiến có nguồn thu hơn 50 triệu đồng từ nuôi các loại cá, 70 triệu đồng từ nuôi gà.

“Tôi được ngân hàng cho vay với lãi suất thấp hơn thị trường. Nguồn lực này đã giúp tôi khai phá tiềm năng phát triển nông nghiệp, có thu nhập ổn định”

Nguyễn Văn HiếnThôn Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà

Tín dụng nông nghiệp, nông thôn tiếp sức phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà. Ảnh: QUANG VIỆT

Đà Nẵng hiện đang triển khai nhiều chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố đạt 62.349 tỷ đồng (tăng 13,57% so với cuối năm 2025). Trong đó, dư nợ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 16.521 tỷ đồng (chiếm 26,5% tổng dư nợ); dư nợ cho vay thu mua, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối đạt 11.530 tỷ đồng (chiếm 18,5%); cho vay công nghiệp, thương mại và cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn đạt 11.761 tỷ đồng (chiếm 18,9%); dư nợ tiêu dùng trên địa bàn nông thôn đạt 11.411 tỷ đồng (chiếm 18,3%)... Tốc độ tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn được duy trì tích cực qua các năm.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

Tổng 62.349 tỷ đồng, tăng 13,57% so với cuối năm 2025 · Tỷ trọng một số khoản mục

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

26,5%16.521 tỷ đồng

Thu mua, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối

18,5%11.530 tỷ đồng

Công nghiệp, thương mại và cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn

18,9%11.761 tỷ đồng

Tiêu dùng trên địa bàn nông thôn

18,3%11.411 tỷ đồng

010%20%30%

Tỷ trọng so với tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn; biểu đồ thể hiện các khoản mục được nêu trong bài.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Thúc đẩy tín dụng xanh

Thành phố Đà Nẵng thời gian qua đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với thúc đẩy kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi; các chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Cùng với đó là chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các đối tượng chịu thiệt hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Các tổ chức tín dụng tại Đà Nẵng đã lồng ghép mục tiêu tín dụng xanh vào kế hoạch kinh doanh và ưu tiên nguồn vốn cho các dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Hệ thống ngân hàng tích cực thực hiện đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng xanh.

Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam giúp hộ ông Bùi Văn Thành (thôn Bàn An, xã Thạnh Bình) triển khai mô hình nuôi chồn hương. Ảnh: QUANG VIỆT

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9, đến nay dư nợ tín dụng xanh trên địa bàn thành phố đạt hơn 1.664 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào năng lượng xanh; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng tài nguyên nước. Tuy vậy, so với tiềm năng và định hướng phát triển bền vững của thành phố, quy mô tín dụng xanh hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng do các dự án xanh thường có quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi dài và rủi ro cao nên doanh nghiệp còn e dè.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 thông tin, thời gian đến, để dòng vốn tín dụng thực sự trở thành động lực cho chuyển đổi xanh, đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai chương trình, sản phẩm tín dụng xanh; phát triển sản phẩm xanh phù hợp từng nhóm khách hàng, từng lĩnh vực; thực hiện cấp tín dụng đối với các dự án thuộc danh mục phân loại xanh, qua đó góp phần chuyển đổi mô hình sản xuất xanh, bền vững.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực xanh, ưu tiên, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về tín dụng xanh, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ số để quản lý, giám sát khoản vay xanh đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả.

“Để tạo sức bật đồng bộ, bên cạnh giải pháp tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 mong muốn các bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với các lĩnh vực xanh, chuyển đổi xanh như các chính sách về thị trường, đào tạo, lao động, khoa học công nghệ, đất đai... nhằm tạo thêm nguồn lực khuyến khích chuyển đổi xanh trong nền kinh tế trên địa bàn”

Lê Anh XuânGiám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9

Đồng bộ giải pháp khơi thông tín dụng

Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cùng chính quyền cơ sở đã đề xuất nhiều giải pháp để khơi thông tín dụng, tạo lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Đoàn Thái Sơn.

Ông Đoàn Thái SơnPhó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phối hợp chặt chẽ để khơi thông dòng vốn

Khơi thông dòng vốn là quá trình phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đẩy vốn vào các lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế, các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ trong chấm điểm tín dụng, thẩm định, quản trị rủi ro, cung ứng dịch vụ. Đồng thời tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu khách hàng và phòng chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực tài chính và quản trị, minh bạch hóa thông tin tài chính, chuẩn hóa dữ liệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dòng tiền để tổ chức tín dụng đánh giá và quyết định cấp tín dụng. Đối với các dự án đầu tư, chủ đầu tư cần chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án tài chính, kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện và phương án trả nợ. Chủ đầu tư làm việc với tổ chức tín dụng ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án để hai bên có thể sớm nhận diện các điều kiện tài trợ và những vấn đề cần hoàn thiện. Không nên chờ đến thời điểm cần giải ngân mới bắt đầu tiếp cận ngân hàng.

Doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, tránh phụ thuộc vào một kênh huy động từ ngân hàng. Các hiệp hội doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng, tổng hợp nhu cầu vốn theo ngành, lĩnh vực, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch tài chính và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ tiếp cận vốn.

UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nghĩa vụ tài chính và các điều kiện pháp lý có liên quan, qua đó nâng cao mức độ sẵn sàng của các dự án. Thực tế cho thấy, dự án càng đầy đủ về pháp lý, rõ về tiến độ, rõ về phương án tài chính thì tổ chức tín dụng càng có cơ sở để thẩm định và quyết định cấp tín dụng nhanh chóng.

Ông Trần Quốc Bảo.

Ông Trần Quốc BảoChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

Cần hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp

Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là thiếu vốn hay lãi suất cao mà là khả năng tiếp cận khoản vay. Rất nhiều doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi nhưng lại thiếu tài sản bảo đảm. Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, khuyến khích các tổ chức tín dụng chuyển từ cách tiếp cận “có tài sản mới cho vay” sang đánh giá dựa trên dòng tiền và hiệu quả hoạt động. Cần xây dựng cơ chế cam kết 3 bên gồm chính quyền - ngân hàng - chủ đầu tư để tạo sự tin tưởng và minh bạch trong quá trình giải ngân vốn.

UBND thành phố cần hỗ trợ 1-3% lãi suất ngân hàng hiện nay cho doanh nghiệp trên địa bàn theo tiêu chuẩn đánh giá bộ khung quy mô dòng tiền hiệu quả bằng nguồn ngân sách 2.000 - 3.000 tỷ đồng. Điều này có thể hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp trong giai đoạn lãi suất cho vay thương mại đang rất cao. Số tiền này có thể hỗ trợ được rất nhiều, thậm chí hàng nghìn doanh nghiệp có thể đứng vững và đóng thuế ngược lại nhiều hơn so với số tiền thành phố trích ra. UBND thành phố cần thực hiện bơm vốn thêm từ nguồn huy động tại trung tâm tài chính bổ sung cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố mở rộng danh mục đối tượng cho vay, giúp thêm nhiều doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

UBND thành phố cần phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 có giải pháp, cơ chế đặc thù cho nhóm dự án đang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó chủ yếu giảm các tiêu chí, điều kiện cho vay thông thường, như giảm về quy định doanh thu dòng tiền lợi nhuận vì bản chất các dự án đã bị đình trệ nhiều năm, nay được tháo gỡ pháp lý theo cơ chế đặc thù thì chính sách tín dụng cũng cần đặc thù.

Ông Ngô Đức An.

Ông Ngô Đức AnChủ tịch UBND xã Đức Phú

Huy động đa dạng nguồn vốn để tạo lực phát triển kinh tế

Chủ động khai thác các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp đang là hướng đi chiến lược của xã Đức Phú. Với tiềm năng tài nguyên thiên nhiên phong phú, xã đang từng bước biến nguồn lực tài chính thành động lực bứt phá cho các hộ dân và mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn.

Xã Đức Phú có 5 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, hộ nông dân mở rộng sản xuất, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố đã ký hợp đồng cho vay đối với 560 khách hàng, tổng nguồn vốn giải ngân đạt 3,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã tích cực đồng hành, thẩm định và xét duyệt nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng cho 20 hộ vay với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi lãi suất kịp thời này đã giúp nhiều hợp tác xã, hộ gia đình mạnh dạn đầu tư con giống, cây giống, trang thiết bị, mở rộng quy mô canh tác, chăn nuôi.

Để tạo bước chuyển biến về quy mô và giá trị gia tăng, phát triển các mô hình liên kết chuỗi là yêu cầu cấp thiết đối với ngành nông nghiệp xã Đức Phú. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tập trung đề xuất tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đây sẽ là “đòn bẩy” tài chính quan trọng để kinh tế tập thể đầu tư đồng bộ vào các dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của địa phương như chè, dứa, thổ sâm, tre, ca cao...

Chủ động tiếp cận và lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi lãi suất thấp không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về vốn mà còn đặt nền móng vững chắc để xã Đức Phú hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Nội dung: QUANG VIỆT - VIỆT NGUYỄN - ĐĂNG CAO

Trình bày: MINH TẠO