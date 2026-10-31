Theo báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026 do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) công bố, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 30.518,4 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 7.379,2 tỷ đồng. Với con số này, MB hoàn thành 77,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng. Ảnh tư liệu.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của MB lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 100.781,5 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, tăng 60,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 37.800 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, đồng thời con số ghi nhận trong cả năm 2025 (89.088,1 tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 49.642,8 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, tỷ trọng đóng góp của thu nhập lãi thuần vào tổng thu nhập hoạt động của MB tăng từ 76,9% lên 84,2%, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong cơ cấu nguồn thu của ngân hàng.

Trong bối cảnh các nguồn thu ngoài lãi có sự điều chỉnh, mảng dịch vụ vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với lãi thuần đạt 5.192,2 tỷ đồng, tăng 16%, tương ứng tăng gần 715 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối đóng góp 467 tỷ đồng; mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 529,5 tỷ đồng; trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 11,7 tỷ đồng...

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt 58.955,9 tỷ đồng, tăng 22,4%, tương ứng tăng gần 10.791 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong cơ cấu hoạt động kinh doanh, các kênh số hiện đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu của toàn ngân hàng. Với gần 40 triệu khách hàng, MB ghi nhận hơn 99% giao dịch được thực hiện trên nền tảng số, với quy mô khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm.

Chi phí hoạt động chỉ tăng 15,2%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập (22,4%), cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí được cải thiện. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 26,3%, thấp hơn mức 29,1% của năm 2025 và trong ngưỡng kế hoạch.

Ngân hàng cũng chủ động trích lập 12.943 tỷ đồng chi phí dự phòng trong 9 tháng, tăng 11,8% để củng cố bộ đệm trước các biến số của môi trường kinh doanh. Nhờ nền tảng thu nhập tăng trưởng tích cực, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gần 32%.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Tổng tín dụng đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 18,9%; trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm.

Trong tháng 9/2026, MB triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, MB đặt mục tiêu nâng tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tính đến cuối quý III/2026, nợ nhóm 3 - 5 của ngân hàng ở mức 21.473 tỷ đồng.

Song hành với đà tăng trưởng tín dụng, tổng huy động vốn đạt hơn 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 17%, góp phần củng cố nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 10%, MB đã nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng vào tháng 9/2026 và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Không chỉ gia tăng quy mô vốn, MB còn hướng tới mở rộng hệ sinh thái tài chính thông qua kế hoạch thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên MB Toàn cầu, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do MB sở hữu 100% vốn và dự kiến hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Sau khi được triển khai, đây sẽ là mảnh ghép mới trong hệ sinh thái tài chính của MB, nâng tổng số công ty con lên 9 thành viên./.