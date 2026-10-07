Tín dụng dự báo tăng mạnh 16,4%, hơn 86% ngân hàng kỳ vọng có lãi trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV năm 2026.

Thanh khoản cải thiện, tín dụng được dự báo tăng 16,4% năm nay

Kết quả điều tra cho thấy, trong quý III, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng, các TCTD cho biết tiếp tục “tăng nhẹ” nhưng được dự báo tăng chậm lại trong quý IV/2026.

Đánh giá tổng thể năm 2026, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của tất cả các nhóm khách hàng đều tăng nhẹ so với năm 2025. Trong đó hai nhóm khách hàng được đánh giá dễ tổn thương hơn là “Công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân” và nhóm “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Trong khi mặt bằng rủi ro tổng thể năm 2027 được các TCTD dự báo giữ ổn định hoặc tiếp tục xu hướng tăng nhẹ so với năm 2026.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (gồm nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và vay vốn) của khách hàng tiếp tục cải thiện. Trong đó, nhu cầu gửi tiền và nhu cầu thanh toán cải thiện mạnh hơn quý trước; nhu cầu vay vốn tuy vẫn cải thiện nhiều nhất nhưng mức cải thiện thấp hơn quý trước.

Về đối tượng, nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng tổ chức kinh tế tiếp tục cao hơn nhóm khách hàng cá nhân, trong đó nhu cầu vay vốn của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa có dấu hiệu tăng rõ rệt. Nhóm NHTMCP quy mô nhỏ là nhóm đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tăng mạnh nhất trong quý III/2026.

Nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng mạnh

Trong quý IV/2026 và cả năm 2026, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh hơn so với dự kiến tại kỳ điều tra trước, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo một số kết quả nghiên cứu, nhu cầu vay vốn là chỉ báo dẫn dắt đối với diễn biến hoạt động đầu tư toàn xã hội từ 1-4 quý, vì vậy nhu cầu vay vốn của khách hàng duy trì ở mức cao và tập trung vào khối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy hoạt động đầu tư của nền kinh tế tiếp tục có diễn biến tích cực.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III/2026 được các TCTD cho biết tiếp tục duy trì trạng thái tốt và sẽ tiếp tục cải thiện trong quý IV/2026 và cả năm 2026, năm 2027.

Diễn biến này cho thấy đánh giá của các TCTD về thanh khoản nhìn chung tích cực và có xu hướng cải thiện trong thời gian tới, mặc dù áp lực cân đối nguồn vốn vẫn cần được theo dõi trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tiếp tục ở mức cao.

Tại kỳ điều tra lần này, các TCTD kỳ vọng mức tăng trưởng bình quân 4,1% đối với huy động vốn và 5,3% đối với dư nợ tín dụng trong quý IV/2026 (tăng mạnh 1,1% so với kỳ vọng cho quý III/2026).

Cho cả năm 2026, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn ở mức 14,3% nhưng điều chỉnh tăng mạnh 1,9 điểm phần trăm đối với tăng trưởng tín dụng bình quân cả năm, lên 16,4%.

Nợ xấu cải thiện, kết quả kinh doanh được kỳ vọng tích cực

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của toàn hệ thống có tín hiệu cải thiện rõ nét hơn trong quý III/2026 và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong những tháng cuối năm ở hầu hết các nhóm TCTD.

Các TCTD nhận định đà cải thiện tình hình kinh doanh tiếp tục được củng cố trong quý III/2026 nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của kỳ điều tra trước và kỳ vọng sẽ cải thiện tích cực hơn trong quý IV/2026, qua đó củng cố triển vọng kinh doanh và lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Trên cơ sở đó, 86,1% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025, bên cạnh đó, vẫn có 10,4% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2026 và 3,5% TCTD kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.

Các nhân tố nội tại được các TCTD nhận định tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực đối với hoạt động kinh doanh của các TCTD, với 73,9%-76,3% TCTD đánh giá và kỳ vọng các nhân tố này góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý III và cả năm 2026.

Mức độ cải thiện trong quý III tích cực hơn quý trước, trong khi mức độ lạc quan đối với triển vọng cả năm 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ so với kỳ điều tra trước.

Đồng thời, các TCTD đánh giá các nhân tố khách quan tiếp tục có tác động tích cực đến tình hình kinh doanh, với 65,8%-71,1% TCTD đánh giá và kỳ vọng các nhân tố này góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý III và cả năm 2026. Tuy nhiên, mức độ lạc quan đã thu hẹp so với kỳ điều tra trước, cho thấy kỳ vọng của các TCTD về tác động thuận lợi từ các nhân tố khách quan có phần thận trọng hơn.

Về thị trường lao động ngành ngân hàng, theo đánh giá, đang chuyển dần từ trạng thái thiếu lao động sang cân bằng hơn. Nhu cầu tuyển dụng vẫn được duy trì và chưa xuất hiện dấu hiệu dư thừa lao động, nhưng tỷ lệ TCTD nhận định thiếu lao động đã giảm liên tục trong 3 quý đầu năm.

Dự báo trong quý IV/2026, các TCTD vẫn duy trì nhu cầu tuyển dụng nhất định để phục vụ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu hoạt động.